캠핑·아웃도어 콘셉트 부스 운영

KG모빌리티 KG모빌리티 close 증권정보 003620 KOSPI 현재가 3,520 전일대비 125 등락률 -3.43% 거래량 287,850 전일가 3,645 2026.03.23 09:49 기준 관련기사 KGM, 2월 8237대 판매…내수 판매 5개월 만에 최대 KGM, '무쏘' 유럽에 첫 선…獨서 딜러 콘퍼런스 [특징주]KG모빌리티, 지난해 호실적에 25% 급등 전 종목 시세 보기 (KGM)는 양평군 봄축제 '제27회 양평 단월 고로쇠축제'에서 진행한 픽업 차량 전시 행사를 성황리에 마무리했다고 23일 밝혔다.

KG모빌리티(KGM)는 양평군 봄축제 '제27회 양평 단월 고로쇠축제'에서 진행한 픽업 차량 전시 행사를 성황리에 마무리했다고 23일 밝혔다. KGM AD 원본보기 아이콘

21일부터 22일까지 양평군 단월레포츠공원 일원에서 열린 행사에서 KGM은 캠핑 장비와 레저 용품을 배치한 아웃도어 콘셉트의 전시 부스를 마련하고, 픽업 모델인 '무쏘'와 '무쏘 EV'를 선보이며 관람객의 눈길을 사로잡았다.

정통 픽업 '무쏘'는 디젤, 가솔린 파워트레인을 비롯해 데크 타입과 디자인 사양 등 고객의 니즈에 따라 선택할 수 있는 구성을 갖춰 다양한 주행 환경에 맞춰 활용할 수 있다. 전시 차량의 데크 공간에는 다양한 아웃도어 용품을 적재해 실제 활용 모습을 연출함으로써 픽업의 활용성을 보여줬다.

전기 픽업 '무쏘 EV'는 전기차의 경제성과 SUV의 안락함은 물론 픽업의 실용성까지 갖춘 다재다능한 차량으로, 도심 주행은 물론 레저 활동을 즐기는 고객들에게도 적합한 모델이다.

현장에는 '무쏘' 구매 상담을 신청한 고객에게 소정의 경품을 제공하는 등 부스를 방문한 관람객을 위한 참여 이벤트도 함께 진행됐다.

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KGM 관계자는 "지역 축제 현장에서 고객들과 직접 소통하며 무쏘의 매력을 알리기 위해 이번 행사에 참여했다"라며 "다양한 현장 마케팅 활동을 통해 고객과의 접점을 넓힐 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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