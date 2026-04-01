캑터스프라이빗에쿼티(PE)와 공동 투자

제조·유통·플랫폼 통합 모빌리티 체계

KG그룹이 국내 최대 직영 중고차 플랫폼 '케이카(K Car)'를 인수하고 자동차 제조부터 유통, 플랫폼을 아우르는 통합 모빌리티 생태계를 구축한다.

곽재선 KG그룹 회장 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

KG그룹은 31일 케이카 인수를 위한 계약을 체결했다고 1일 밝혔다. 이번 인수는 캑터스프라이빗에쿼티(PE)와의 공동 투자 방식으로 진행될 예정이며, 인수 세부 조건은 향후 후속 절차에 따라 확정될 예정이다.

이에 따라 KG그룹은 KG모빌리티 KG모빌리티 close 증권정보 003620 KOSPI 현재가 3,490 전일대비 160 등락률 +4.80% 거래량 302,365 전일가 3,330 2026.04.01 09:08 기준 관련기사 KGM, 양평 고로쇠축제서 무쏘·무쏘EV 선보여 KGM, 2월 8237대 판매…내수 판매 5개월 만에 최대 KGM, '무쏘' 유럽에 첫 선…獨서 딜러 콘퍼런스 전 종목 시세 보기 (KGM)의 자동차 제조에서부터 자동차 유통과 IT 플랫폼(KG ICT)을 유기적으로 연결하는 강력한 '통합 모빌리티 사업 구조'를 확보하게 됐다.

케이카는 전국 48개 직영점을 기반으로 한 국내 1위 직영 중고차 플랫폼 기업이다. 온라인 판매 시스템인 '내차사기 홈서비스'를 비롯해 차량 매입·판매, 렌터카, 자동차 금융까지 보유하고 있다. 2025년 기준 매출 약 2조5000억원을 기록하며 높은 시장 점유율과 수익성을 유지하고 있다.

KG그룹은 KGM 차량 생산 역량과 글로벌 판매·서비스 네트워크, 온·오프라인 유통 플랫폼을 결합해 차량의 구매·유통·서비스 전 과정에서 고객 중심의 통합 모빌리티 서비스를 구현할 계획이다.

또 KGM 해외 네트워크와 KG스틸의 글로벌 사업 기반을 활용해 중고차 유통 및 모빌리티 서비스의 해외 확장 가능성을 적극 모색하는 등 신규 사업 기회 창출에도 나설 방침이다. KG스틸은 케이카의 안정적인 현금 창출력을 바탕으로 철강 산업의 경기 변동성을 보완하고 사업 포트폴리오를 다각화할 계획이다.

KG그룹은 이번 인수를 단순 인수가 아닌 급변하는 자동차 산업 환경에 대응하기 위한 '전략적 전환점'으로 정의했다. 자동차 산업이 제조 중심에서 유통과 서비스, IT 플랫폼 중심으로 빠르게 재편되는 흐름에 맞춰, 선제적 투자를 통해 시장 주도권을 선점하겠다는 전략이다.

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KG그룹 관계자는 "자동차 산업은 전통적인 제조를 넘어 유통과 플랫폼 중심으로 빠르게 변화되고 있다"며 "제조, 유통, 플랫폼을 유기적으로 연결하는 통합 모빌리티 구조를 통해 고객에게 차별화된 가치를 제공하고 지속 가능한 성장 기반을 구축해 나갈 것"이라고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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