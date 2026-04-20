국내 최고 높이 수직 마라톤

소방관·해양경찰 등 2200명 참가

참가비 전액 1억원, 장애아동 재활치료비 기부

롯데물산은 지난 19일 국내 최고 높이 수직 마라톤 대회 '2026 롯데월드타워 스카이런'에 다양한 연령대의 참가자 2200명이 경쟁한 가운데 참가비 전액을 장애아동 재활치료 시설에 기부했다고 20일 밝혔다.

2026 롯데월드타워 스카이런 엘리트 부문 시상식에서 장재훈 롯데물산 대표(오른쪽에서 네 번째)가 남자부 1위 료지 와타나베(일본·오른쪽에서 세 번째)씨와 여자부 1위 유코 타테이시(일본·오른쪽에서 다섯 번째 )씨 등 입상자들과 기념촬영하고 있다. 롯데물산 제공 AD 원본보기 아이콘

스카이런은 서울 송파구 롯데월드타워의 1층부터 123층까지 높이 555m짜리 계단 총 2917개를 걸어 오르는 대회다. 올해는 방화복 입은 소방관과 구명조끼를 착용한 해양경찰, 뇌성마비 환아, 부모 손을 잡고 참가한 4살 유아, 83세 역대 최고령 도전자 등이 엘리트 부문과 일반 부문으로 나눠 경쟁했다. 미국과 멕시코, 프랑스, 필리핀, 말레이시아 등 20개국에서 온 외국인 참가자도 있었다. 2년 연속 참여한 뇌성마비 환아 강규빈(13) 군의 도전도 많은 이들에게 감동을 전했다.

최근 3개년 경쟁부문 수상자들이 참여하는 엘리트 부문에서는 남자 1위 료지 와타나베(일본)씨가 16분 08초의 기록으로 우승했고, 유코 타테이시(일본)씨가 21분 19초로 여자부 1위에 올랐다. 엘리트 부문 남녀 1등에게는 롯데월드타워 높이인 555m의 의미를 담아 금 5.55g 기념주화를 전달했다.

2026 롯데월드타워 스카이런에서 엘리트 부문 남자부 1위를 차지한 료지 와타나베(일본·오른쪽에서 세 번째)씨가 결승선을 통과하고 있다. 롯데물산 제공 원본보기 아이콘

또 완주한 참가자들에게는 완주 기념 메달과 디지털 완주기록증, 음료, 간식 등으로 구성된 완주 키트를 지급했다. 대회 참가비 전액인 약 1억원은 보바스어린이재활센터 어린이 재활 기금으로 기부된다.

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이미현 롯데물산 마케팅팀 리더는 "누구에게나 열린 도전의 장을 만드는 것이 스카이런의 지향점"이라며 "앞으로도 많은 분들이 스카이런을 통해 각자의 목표를 성취할 수 있기를 바란다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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