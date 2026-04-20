'모두의 창업' 신청자 1만명 돌파…하루 평균 400명 신청

신청자 중 39세 이하 청년층 63%

비수도권 소재 보육 기관 43% 신청

중소벤처기업부가 추진 중인 '모두의 창업 프로젝트' 신청자가 1만 명을 돌파했다.

20일 중기부에 따르면 모두의 창업 프로젝트는 전일 18시 기준 신청자 1만 명을 넘어섰다. 지난달 26일 '모두의 창업 플랫폼'이 열린 이후 하루 평균 400명의 아이디어 도전이 이어지며 개시 25일 만에 거둔 성과다.

특히 전체 신청자 중 39세 이하 청년층이 약 63%를 차지했으며, 비수도권 소재 보육 기관에도 약 43%의 신청이 집중된 것으로 집계됐다. 플랫폼 누적 접속자 수는 약 60만 명에 달하며, 아이디어를 작성하고 있는 도전자들도 1만 명을 넘었다.

1만 번째 도전자는 대학생 때 창업 동아리도 참여했으나, 그 후 접었던 창업의 꿈을 다시 한번 펼쳐보고자 모두의 창업에 신청했으며, 이번 도전을 통해 한국인들이 해외 생활에서 겪는 불편함을 덜어주는 사업 모델을 만들어보고 싶다고 전했다.

모두의 창업 공식 사회관계망서비스(인스타그램·페이스북·유튜브)에서는 1만 명 달성을 기념한 전 국민 응원 이벤트도 진행하고 있다.

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중소벤처기업부는 "모두의 창업 프로젝트가 도전하는 국민들에게 새로운 혁신의 기회를 제공하는 창구로서 기능할 수 있도록 전체적인 운영 프로세스를 면밀하게 기획해 나가겠다"고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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