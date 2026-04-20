4월부터 12월까지 지원

서울 영등포구가 지난해 전국 최초로 도입한 '청년 1인가구 급식 지원' 사업을 올해 확대 운영한다. 구는 혼자 사는 청년들의 건강한 식생활을 보장하고 경제적 부담을 덜기 위해 이 사업을 추진 중이다. 지난해 첫 운영 당시 625명의 청년에게 건강한 한 끼를 제공하며 호응을 얻었다. 올해는 사업 기간을 연장하고 예산을 늘려 지원 규모를 확대한다.

지원 대상은 영등포구에 거주하는 만 19∼39세 1인가구 청년이다. 가구 소득이 기준 중위소득 100%(1인 기준 256만4238원) 이하면 신청할 수 있다.

지원 기간은 4월부터 12월까지이며, 매월 5만원 상당의 급식 서비스가 제공된다. 참여자는 건강 식단과 반찬 꾸러미, 식재료 제공 중 하나를 선택해 정기 배송받을 수 있다. 급식은 현대그린푸드가 제공하며, 최초 1회 영양진단과 카카오톡 전용 채널을 통한 건강 콘텐츠도 함께 지원된다.

신청은 지원 기간 내 매달 정기적으로 접수한다. 4월 신청 기간은 20∼26일이다. '영등포 청년 네이버 카페'에 가입한 뒤 네이버 폼으로 신청서를 작성하고, 증빙서류를 담당자 이메일(we0109@ydp.go.kr)로 제출하면 된다.

대상자는 기초생활보장급여 수급자를 우선 선발한다. 예산을 초과하는 경우 일반 대상자 중 공개 추첨을 통해 최종 선정한다. 다만 보건복지부 농식품 바우처를 받는 기초생활수급자는 중복 신청이 제한된다. 선정 결과는 영등포 청년 네이버 카페에 게시되며 개별 문자로도 안내된다.

구는 이 밖에도 청년 생활 안정을 위한 다양한 지원사업을 추진하고 있다. 재직 청년 대상 노무상담 '노무톡', 1인가구 전월세 안심계약 도움 서비스, 남녀 맞춤형 건강검진, 국가자격시험 응시료 최대 10만원 지원 등이 운영 중이다. 청년 주거비 부담 완화를 위한 '청년월세 지원사업'은 5월 29일까지 신규 신청자 563명을 모집하며, 월 최대 20만원을 24개월간 지원한다.

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영등포구 복지정책과장은 "청년들이 균형 잡힌 식사를 통해 건강한 일상을 이어가길 바란다"며 "일자리, 주거, 건강 등 청년의 삶 전반을 아우르는 실질적인 지원을 꾸준히 확대해 나가겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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