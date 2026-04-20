시, 거동 불편 시민 대상 ‘방문돌봄주치의’ 본격 가동

의사·간호사 등 전문 인력 가정 방문

진료·재활·영양까지 맞춤형 재택의료 서비스 제공

장기요양 등급 밖까지 지원 확대…의료 사각지대 보완

장기요양등급이 없는 광명시민도 집에서 방문돌봄주치의 진료를 받을 수 있게 된다.

광명시민, 장기요양등급 없어도 집에서 주치의 진료 받는다. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

경기 광명시는 거동이 불편해 병원 방문이 어려운 시민이 익숙한 생활공간에서 지속적인 건강관리를 받을 수 있도록 '우리동네 방문돌봄주치의 사업'을 시작한다고 20일 밝혔다.

이 사업은 지난 2월 경기도 360° 통합돌봄도시 공모 선정 이후 의료·요양·주거·정서 지원을 하나로 연결하는 '365 안심 링크 프로젝트'의 일환이다.

의사·한의사와 간호사, 사회복지사, 물리치료사(작업치료사), 영양사 등이 가정을 직접 찾아가 진료와 돌봄을 함께 제공하는 통합 방문형 건강관리 서비스다.

기존 '장기요양 재택의료센터'가 장기요양 등급자에 한정됐던 것과 달리 등급을 받지 못한 거동불편 시민도 이용할 수 있어 의료 사각지대를 보완한다.

서비스는 건강 상태 평가와 맞춤형 케어플랜 수립을 시작으로 기본검사·진료·간호처치·복약지도·질병관리 교육 등을 제공한다.

복지상담 이후에는 동 행정복지센터·시 복지부서·민간 복지기관과 연계해 안부 확인, 이동 지원, 병원 동행, 가사지원 등 필요한 서비스도 함께 지원한다.

이용자는 ▲방문진료 월 1회 ▲방문간호 월 2회 ▲방문재활 ▲질환별 영양관리 ▲지역사회 연계 서비스 등 개인 상태에 맞춘 재택의료 서비스를 받을 수 있다.

진료는 민간 의료기관 4곳과 보건소가 협력해 운영한다. 양방 진료는 광명·학온권은 성모길내과의원, 철산·하안권은 누가광명의원, 소하·일직권은 김옥란내과의원이 맡고, 한방 진료는 광명한의원이 담당한다.

비용은 건강보험 자격에 따라 약 5~30%의 본인부담금이 발생하며, 건강보험 가입자는 약 4만원, 의료급여 대상자는 약 6000원 수준이다.

시는 이번 사업으로 보건소와 민간 의료기관이 협력하는 방문의료 체계를 갖추고 의료와 돌봄이 결합된 통합서비스를 확대해 나갈 계획이다.

최혜민 광명시장 권한대행(부시장)은 "장기요양 등급 밖 거동불편 시민까지 지원 대상을 넓혔다는 점에서 의미가 크다"며 "촘촘한 의료·복지 서비스로 복지 사각지대를 줄이고 시민이 살던 곳에서 건강한 삶을 이어갈 수 있는 통합돌봄도시를 만들겠다"고 밝혔다.

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한편, '우리동네 방문돌봄주치의 사업'은 2026년 12월까지 운영한다. 신청을 원하는 시민은 20일부터 광명시 보건소 돌봄의료지원팀(하안동 230, 2층)에 방문하거나 유선신청하면 된다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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