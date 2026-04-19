경기도소방재난본부가 19일 파주 임진각에서 열린 마라톤에서 233만원의 성금을 모았다.


도 소방재난본부는 이날 '2026 소방공무원 DMZ 평화마라톤' 현장에서 도민과 함께 달리며 이웃사랑을 실천하는 '따뜻한 동행 경기119' 캠페인을 전개했다고 밝혔다.

이날 행사에 참가한 소방공무원 215명은 자발적으로 100m당 119원을 적립해 총 233만8350원의 성금을 조성했다.


2026년 소방공무원 동호회 DMZ 마라톤대회에 참가한 경기도소방재난본부 직원들이 마라톤에 앞서 기념사진을 찍고 있다. 경기도 소방재난본부 제공

2026년 소방공무원 동호회 DMZ 마라톤대회에 참가한 경기도소방재난본부 직원들이 마라톤에 앞서 기념사진을 찍고 있다. 경기도 소방재난본부 제공

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도 소방재난본부는 2022년 12월부터 '따뜻한 동행 경기119' 사업을 추진해 화재 등 재난 피해로 생계가 어려운 도민을 지원하고 있다.

따뜻한 동행 119 사업은 32개월 만인 지난해 8월 모금액 10억원을 돌파했으며, 현재까지 12억2589만원이 모였다. 이 가운데 6억9400만원은 위기가구 187명에게 긴급 지원금으로 전달됐다.

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최용철 도 소방재난본부장 전담 직무대리는 "재난 현장에서의 구조가 끝이 아니라, 그 이후의 삶까지 이어질 때 비로소 공공의 역할이 완성된다"며 "경기소방은 도민이 다시 일어설 수 있는 순간까지 함께하겠다"고 말했다.


이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
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