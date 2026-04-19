부산시장 선거 전초전

가덕도신공항 개항 연기 배경 공방

전재수 더불어민주당 부산시장 후보와 박형준 국민의힘 후보가 부산 가덕도 신공항 개항 연기 배경을 둘러싸고 공방을 벌였다. 전 후보는 "윤석열 정부 때 날벼락을 맞았다"고 주장한 반면, 박 후보는 "앞당긴 개항 일정을 다시 연기 한 것은 이재명 정부 때"라며 반박에 나섰다.

가덕도신공항 조감도. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

박 후보는 19일 자신의 페이스북을 통해 "부산의 미래 발전과 국가균형발전에 있어 이런 중요한 위상을 갖는 국책사업에 대해 기본적 사실관계조차 파악하지 못하고 있다는 것은 전 후보가 부산의 현안에 대해 잘 모르거나 별 관심이 없었다는 것을 자백하는 것"이라고 했다.

앞서 전 후보는 지난 17일 조선일보와의 인터뷰에서 박 후보의 시정에 대해 "시장을 두 번이나 했는데 목포가 명확하지 않다 보니 지난 5년은 부산이 길을 잃고 방황한 시간이었다"면서 "문재인 정부 때 가덕도 신공항 특별법이 통과됐지만, 윤석열 정부에서 신공항 개항이 당초 2029년에서 2035년으로 연기돼 시민들이 날벼락을 맞았다"고 밝힌 바 있다.

박 후보는 "가덕도 신공항은 문재인 정부 때 여객터미널과 활주로 등 공항 전체를 바다로 나아가게 하는 방식을 채택해 2035년 말을 개항 시점으로 잡았다"면서 "윤석열 정부 들어와 부산시의 강력한 요청으로 여객터미널 등 제반 시설을 육지에 건설하고 활주로는 바다에 건설하는 방식을 채택해 공항 출범을 2029년 12월로 앞당겼다"고 했다.

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이어 "이렇게 갖은 노력을 기울여 앞당긴 가덕도 신공항 개항 시기를 2035년으로 다시 연기한 것은 이재명 정부였다"면서 "전재수 후보는 본인의 허위 사실 공표에 대해 어떻게 할 것인지 밝혀야 한다. 부산 시민에 대한 사과는 기본"이라고 했다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



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