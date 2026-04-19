공연·체험·교류 결합한 참여형 행사

장애 인식 개선 넘어 공감 확산

서울 송파구가 제46회 장애인의 날을 맞아 20일 구청 대강당에서 '2026 송파구 장애인 축제-하하호호 함께 웃어요'를 연다.

지난해 개최된 장애인 축제 모습. 송파구 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 송파인성장애인복지관이 주최·주관하고 송파구가 후원한다. 지역 내 장애인복지기관·단체 22곳과 장애인·가족 등 약 350명이 참여할 예정이다. 장애 인식 개선을 넘어 공감과 교류 중심의 참여형 행사로 꾸몄다. 오후 2시 장애인 공연단 '뷰티플마인드'의 성악·악기 연주를 시작으로 기념식과 축하공연, 체험행사 순으로 진행된다.

1부 기념식에서는 장애인 복지 증진 유공자 12명에게 표창을 수여한다. '당연한 일상, 모두가 누릴 수 있도록' 문구가 새겨진 타월을 함께 흔드는 '보랏빛 물결 퍼포먼스'도 펼쳐진다.

2부 축하공연은 관현맹인전통예술단 국악공연을 비롯해 장애인·비장애인 합동 공연단 '빛소리친구들'의 한국무용 '별주부전', 마술사 타이거우즈벡의 매직 코미디쇼, 트로트 가수 나도경의 무대로 이어진다.

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행사장에서는 장애 인식 개선 챌린지, 캘리그라피 체험·전시, 구족화 시연과 작품 전시, 포토존 등 참여형 프로그램이 운영된다. 송파위더스 등 장애인 직업재활시설에서 생산한 쿠키·초콜릿·방향제도 선보인다.

구 관계자는 "당연한 일상을 모두가 함께 누릴 수 있도록 서로를 이해하는 계기가 되길 바란다"며 "장애인과 비장애인이 자연스럽게 어울리는 시간이 되도록 하겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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