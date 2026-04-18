"이란, 좀 교묘하게 굴고 있지만, 우릴 협박할 수 없어"

도널드 트럼프 미국 대통령. 백악관 AD 원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령은 18일(현지시간) 이란의 호르무즈 해협 재봉쇄에도 이란과의 종전 협상이 잘 진행되고 있다고 주장했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 행정명령 서명식에서 "그들은 해협을 다시 폐쇄하길 원했다"며 "그들은 오랫동안 그래왔지만, 우리를 협박할 수 없다"고 말했다.

그는 "그들은 지난 47년간 해왔던 것처럼 좀 교묘하게 굴고 있다"며 "아무도 그들을 상대하지 않았는데 우리가 그들을 상대했다"고 덧붙였다. 이어 "그들은 해군도 없고, 공군도 없고, 지도자도 없다. 아무것도 없다"며 "이는 정권교체이며, 강제적인 정권교체라고 부를 것"이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 그러면서도 이란과의 종전 협상이 "꽤 잘 풀리고 있고, 실제 순조롭게 진행되고 있다"며 "우리는 지켜볼 것이지만 오늘 중으로 몇몇 정보(some information)를 받게 될 것"이라고 밝혔다.

트럼프 대통령의 '몇몇 정보' 언급은 이날 중으로 이란과의 협상에서 중대한 진전이 있을 수도 있음을 시사한 것으로 풀이된다.

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트럼프 대통령은 아울러 이란의 폭탄 테러로 수많은 미군 병사가 살해됐다는 점을 거론한 뒤 "우리는 다른 대통령들과는 전혀 다른 시각을 갖고 있다"며 "그들은 47년 동안 살인을 저지르고도 처벌을 피해 왔는데 이제 그렇게는 못 할 것"이라고 밝혔다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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