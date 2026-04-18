보석 석방 전광훈, 광화문 집회 무대 올라…"대한민국 이미 망했다"
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서울서부지법 난동 사태 배후로 지목돼 구속기소 뒤 보석으로 풀려난 전광훈 사랑제일교회 목사가 17일 마포구 서울서부지법에서 열린 재판에 출석하기 앞서 법원 앞에서 발언하고 있다. 연합뉴스
서울서부지법 폭력 난동 사태의 배후로 지목돼 구속기소된 뒤 보석으로 풀려난 전광훈 사랑제일교회 목사가 광화문 집회에 참석했다.
전 목사는 18일 오후 3시30분께 서울 종로구 동화면세점 앞에서 열린 대한민국바로세우기국민운동본부(대국본) 주최 집회 무대에 올랐다.
그는 "대한민국은 이미 망했다"며 "북한에 나라를 넘겨주면 안 되기 때문에 20년 광화문 운동을 지켜왔다"고 주장했다. 전 목사는 약 3분 동안의 발언을 마치고 무대 아래로 내려갔다.
전 목사가 보석 후 집회 현장에 직접 나온 것은 처음이다. 앞서 전 목사는 지난 12일 광화문광장 주말 예배에 영상으로 모습을 드러낸 바 있다.
앞서 지난 7일 법원은 전 목사가 당뇨병에 의한 비뇨기과 질환으로 주기적으로 병원 치료를 받아야 하는 점, 얼굴이 널리 알려져 도주하기 쉽지 않은 점 등을 고려해 사건 관계인 7인 접촉 금지 등을 조건으로 보석을 허가했다. 하지만 집회 참석 제한 조건은 없다.
전 목사는 지난해 1월19일 새벽 윤석열 전 대통령 구속 직후 지지자들이 서부지법에 난입해 집기를 부수고 경찰을 폭행하도록 조장한 혐의로 지난 2월 구속기소됐다.
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한편 이날 집회에는 유튜버 전한길(본명 전유관)씨도 참석했다. 이재명 대통령과 개혁신당 이준석 대표의 명예를 훼손한 혐의(정보통신망법상 명예훼손과 전기통신기본법 위반) 등으로 전씨에 대한 구속영장이 청구됐으나 지난 16일 법원에서 기각됐다.
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