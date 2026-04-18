300만원 상당의 '식사 데이트권' 구매

부적절한 신체 접촉 시도로 현행범 체포

여성 인터넷방송 진행자(BJ)를 추행한 혐의로 체포된 30대 남성 김모 씨에 대해 경찰이 신청한 구속영장이 검찰에서 반려됐다.

유명 걸그룹 멤버의 가족으로 알려진 30대 남성이 강제추행 혐의로 체포됐다. 채널A AD 원본보기 아이콘

18일 법조계에 따르면 서울중앙지검은 전날 경찰이 신청한 30대 남성 김씨의 구속 영장을 "혐의 소명이 부족하다"며 법원에 청구하지 않기로 결정했다. 김씨는 유명 걸그룹 멤버의 친오빠로 알려졌다.

앞서 김씨는 지난 14일 저녁 강남구의 한 식당에서 피해 여성 A씨와 술을 마신 뒤 성적 접촉은 하지 않겠다고 약속해 A씨를 자신의 집으로 데려간 뒤 부적절한 신체 접촉을 시도한 혐의로 현행범 체포됐다.

김씨는 범행 이틀 전이 지난 12일 온라인 방송 플랫폼 숲(SOOP·옛 아프리카TV)에서 A씨로부터 300만원 상당의 ‘식사 데이트권’을 구매했다. 김씨는 A씨가 김씨의 자택에서 신체 접촉 거부 의사를 계속 밝혔음에도 부적절한 신체 접촉을 시도한 것으로 알려졌다.

위협을 느낀 A씨는 화장실로 피해 지인에게 도움을 요청했고 신고받고 출동한 경찰이 현장에서 김씨를 체포했다. 김씨는 경찰 조사에서 "만지긴 했어도 추행이라는 건 말이 안 된다"며 강제성이 없었다는 취지로 반박한 것으로 전해졌다.

이와 별도로 A씨는 정체불명의 해외 메신저 계정으로부터 ‘사생활 사진들을 온라인에 공개하겠다’는 카카오톡 메시지를 받았다며 성폭력처벌법상 촬영물 이용 협박 등 혐의로 성명 불상자를 경찰에 고소했다.

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A씨가 언론을 통해 공개한 해당 카카오톡 메시지에는 ‘사진이 곧 공개된다’는 내용과 사진 유포를 하지 말라고 호소하는 A 씨에게 ‘부모님 마음 아프시겠다’고 조롱 섞인 답변을 보낸 내용이 담겼다.

이소진 기자 adsurdism@asiae.co.kr



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