"과일·채소 바닥 났고 커피머신도 고장"

우편배달 안 돼 식료품 소포도 못 받아

이란 전쟁에 파견된 미군 병사들이 심각하게 부실한 수준의 식사를 공급받고 있다는 폭로가 나오고 있다.

17일(현지시간) 영국 일간 텔레그래프는 중동에 배치된 미 항공모함 '에이브러햄 링컨'에서 제공되고 있는 식사 사진을 공개했다. 공개된 사진을 보면 식판 위에 미리 조리된 회색빛 가공육 한조각과 삶은 당근 그리고 마른 패티 한조각만 담겨있는 모습이다. 심지어 5칸으로 이뤄진 식판 중 3칸은 음식물이 없이 텅 비어있었다.

매체는 "끔찍한 광경"이라고 비난했다. 미국 매체 USA투데이에 따르면 이 사진은 링컨호에 탑승한 한 군인이 가족에게 보낸 것으로 알려졌다.

USA투데이가 공개한 미군 병사들에게 제공된 식사.엑스 화면 캡쳐 AD 원본보기 아이콘

일본에 배치됐다 중동으로 이동한 미군 강습상륙함 트리폴리호의 식사도 다를 바가 없다. 트리폴리호에 승선 중인 한 해병대원이 가족에게 보낸 식판 사진에는 잘게 찢은 고기 한 줌과 토르티야 한장만 덩그러니 담겨 있었으며, 이 식판 역시 5칸 중 3칸은 빈 모습이었다. 해병대원은 가족에게 "커피 머신이 고장 났고, 신선한 채소와 과일은 이미 오래전에 바닥났다"고 전했다.

파견 장병의 굶주림을 염려한 가족들이 현지로 소포를 보내고 있지만, 이마저도 제대로 전달되지 못하고 있다. 전쟁 이후 중동 지역에 주둔 중인 병사들을 위한 우편 배달 서비스가 중단되면서 수천개의 식료품 소포가 창고에 고스란히 쌓여있기 때문이다.

트리폴리호에 승선 중인 한 병사는 지난달 "보급품이 곧 바닥날 것"이라며 "임무가 끝날 때까지 기항할 항구도 없어 병사들의 사기가 심각하게 떨어질 것"이라고 말했다.

텔레그래프는 "이란 전쟁 발발 전 미군 병사들에게 스테이크와 랍스터가 제공됐던 것과 하늘과 땅 차이"라고 지적했다. 바닷가재 요리와 스테이크, 애플파이 등으로 이뤄진 미군의 호화 식단은 과거 사회관계망서비스(SNS) 등에서도 공개돼 화제가 되기도 했다.

앞서 미국의 한 정부 감시단체는 국방부가 지난해 9월 기준 930억달러를 지출해 회계연도가 끝나기도 전에 예산을 모두 소진했는데, 이 가운데 1510만달러가 스테이크 구매에 쓰였고 690만달러는 랍스터 꼬리에 지출됐다고 폭로했었다.

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이란도 나서 미국을 조롱하고 있다. 튀니지 주재 이란 대사관은 엑스(X·옛 트위터)에 "세상에나 믿을 수가 없다"며 "이게 바로 트럼프가 호르무즈 해협을 개방하기 위해 자국 병사들에게 먹이고 있는 음식"이라고 비꼬았다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



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