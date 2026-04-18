도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 오는 22일까지 이란과 종전 협상에서 합의하지 못하면 휴전 연장을 하지 않을 수 있다고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 이날 애리조나주 피닉스에서 워싱턴으로 돌아오는 에어포스원 기내에서 기자들을 만나 "(이란 해상에 대한) 봉쇄는 계속 유지할 것"이라며 "봉쇄가 유지되면 불행하게도 우리는 다시 폭탄을 투하해야 한다"며 이같이 말했다.

앞서 트럼프 대통령은 인터넷 매체 악시오스와의 전화 인터뷰에서 "하루나 이틀 안에 합의할 것으로 예상한다"면서 이란과 조만간 종전 협상을 마무리 지을 수 있다고 자신감을 보인 바 있다.

미국과 이란은 지난 7일 중재국인 파키스탄이 제안한 '2주 휴전안'을 수용하면서 21일을 마감 시한으로 잡고 종전 협상을 벌이고 있다. 이날 트럼프 대통령이 종전 합의 기한을 21일이 아닌 22일이라고 언급한 건 알려진 것보다 휴전 기한이 하루 더 길다는 의미인지는 불분명하다.

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한편 트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 이날 이란의 호르무즈 해협 일시 개방 발표에 대해 시진핑 중국 국가주석도 기뻐하고 있다고 했다. 그는 "시 주석이 호르무즈 해협이 개방됐거나 빠르게 개방되고 있는 것을 매우 기쁘게 생각한다"면서 "중국에서 우리의 회담은 특별하고 역사적 회담이 될 것"이라고 말했다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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