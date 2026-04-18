주가조작 사건 수사 과정에서 청탁 정황 잡아

유명 인플루언서의 사기 사건 수사를 무마한 의혹을 받는 경찰 간부가 직위해제 조처됐다.

경찰청 감찰담당관실은 18일 서울 강남경찰서 수사 무마 의혹 사건과 관련해 본청 소속 A경정 직위를 해제했다고 밝혔다. 검찰이 서대문구 경찰청 청사를 압수수색한 지 9일 만이다.

서울 서대문구 경찰청. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

필라테스 학원 프랜차이즈 모델로 활동한 인플루언서 B씨는 2024년 7월 가맹점주들로부터 사기 등 혐의로 고소당했으나 서울 강남서는 같은 해 12월 '혐의없음'으로 불송치 결정을 내렸다. B씨는 주가조작 의혹으로 수사받고 있는 재력가 이모씨의 아내다. 이씨는 A경정과 서울 강남서 수사1과 팀장이던 C경감에게 아내 관련 수사를 무마해달라고 청탁한 혐의도 받는다.

서울남부지검 금융증권범죄 합동수사부는 지난 9일 경찰청 청사, 지난달 27일에는 서울 강남서를 압수수색한 바 있다. 검찰은 이씨가 평소 친분이 있던 A경정을 통해 C경감을 만나 룸살롱에서 접대하고 아내 사건에 대한 수사 무마를 청탁하며 금품을 건넨 것으로 보고 있다.

애초 검찰은 대신증권 전직 부장과 기업인, 이씨 등이 코스닥 상장사 주가를 조작한 사건을 수사하던 중 C경감이 수사 정보를 유출한 혐의를 파악했다. 이후 수사를 확대하는 과정에서 A경정과의 연결고리, 이씨 아내에 대한 부적절한 청탁 정황 등을 잡은 것으로 전해졌다.

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한편 이씨 등은 주가를 조작하기 위해 매수·매도 가격을 사전 모의해 주식을 사고파는 통정매매 수법을 사용했으며, 이 과정에서 고객 계좌나 차명 계좌 등을 동원한 혐의를 받는다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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