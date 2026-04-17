전용면적 59㎡~260㎡ 1077세대 공급

27일 특별공급 시작으로 청약 일정 돌입

롯데건설은 17일 경기 광주시 양벌동 일원에 건립되는 '경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지' 견본주택을 개관하고 분양에 나선다고 밝혔다.

경기광주역 롯데캐슬 시그니처 조감도. 롯데건설 제공 AD 원본보기 아이콘

단지는 지하 7층~지상 최고 32층, 7개동, 전용면적 59㎡~260㎡, 총 1077세대 규모다. 전용면적별 세대수는 △59㎡ 204세대 △84㎡ 752세대 △114㎡ 113세대 △162㎡~170㎡(펜트하우스) 4세대 △170㎡~260㎡(복층) 4세대로 구성된다.

'경기광주역 롯데캐슬 시그니처' 1단지와 2단지는 총 2326세대 규모로, 일대에서도 손꼽히는 대규모 롯데캐슬 브랜드타운이 형성될 전망이다. 경기도 광주시 쌍령동 일원에 공급되는 2단지(1249세대)는 추후 분양 예정이다.

단지 아파트 지하에 세대별로 독립된 '대형 전용 창고'를 제공해 부피가 큰 캠핑용품, 골프백, 계절 가전 등을 깔끔하게 보관할 수 있도록 했다. 단지 외관은 유리 난간과 통창 설계로 고급스러움을 더함과 동시에 실내 개방감을 높였다.

커뮤니티 시설도 다양하게 꾸며진다. 피트니스클럽, 실내골프연습장을 비롯해 입주민들의 선호도가 높은 고품격 사우나 시설도 들어선다. 또한 L-다이닝 카페, 게스트하우스, 키즈카페, 독서실, 다함께 돌봄센터 등이 마련된다.

단지가 들어서는 경기광주역(경강선) 일대는 올해 착공을 앞둔 '수서~광주선'이 개통되면 수서역까지 2정거장 만에 이동할 수 있게 된다. 여기에 GTX-D 노선, 위례~삼동선, 중부권 광역급행철도 등 광역 철도망 확충이 추진 중이다.

분양 일정은 17일 견본주택 개관을 시작으로 27일 특별 공급, 28일 1순위, 29일 2순위 청약을 접수한다. 당첨자 발표는 5월 7일이며 정당계약은 5월 20일부터 22일까지 3일간 진행된다.

청약 자격은 광주시와 수도권(경기·서울·인천) 거주자 중 청약통장 가입 기간 12개월 이상, 지역별·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상이면 주택 보유 여부와 상관없이 1순위 청약이 가능하다.

광주시는 비규제지역으로서 실거주 의무와 재당첨 제한이 없고 LTV 60%가 적용된다. 전용 85㎡ 이하 물량의 60%, 85㎡ 초과 물량의 100%가 추첨제로 공급돼 가점이 낮은 예비 청약자들에게도 기회가 열려 있다. 계약금 5%, 1차 계약금 1000만원 정액제 혜택을 제공한다.

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견본주택은 광주시 탄벌동 일원에 위치해 있다. 견본주택 개관을 기념한 이벤트도 진행한다. 입주는 2030년 10월 예정이다.

경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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