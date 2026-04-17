복지부 출신으로 실무·관리경험 두루 갖춰

국민건강보험공단은 오는 20일자로 정재욱 보건복지부 오송생명과학단지 지원센터장을 신임 총무상임이사로 임명했다고 17일 밝혔다.

정재욱 국민건강보험공단 상임총무이사. 국민건강보험공단 AD 원본보기 아이콘

공단 총무상임이사는 인력지원실, 안전경영실, 통합돌봄실, NHIS인권센터의 업무를 총괄한다. 임기는 2년이며, 1년 단위로 연임할 수 있다.

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정 이사는 1994년 공직에 입문해 약 32년간 복지부에서 보험평가과장, 감사담당관, 운영지원과장, 한의약산업과장 등을 역임했다. 특히 국민건강보험법 제·개정, 노인장기요양보험 제도 도입, 건강보험 재정 안정화 대책 마련 등 건강보험 제도에 대한 풍부한 학식과 경륜을 갖췄다는 게 공단의 설명이다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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