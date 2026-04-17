시지바이오, '디클래시 PDRN' 식약처 임상시험계획 승인

시지바이오는 폴리데옥시리보뉴클레오타이드(PDRN) 기반 스킨부스터 '디클래시 PDRN(DCLASSY PDRN)'이 식품의약품안전처로부터 임상시험계획(IND)을 승인받아 눈가 주름 개선 적응증 확보를 위한 임상시험에 착수한다고 17일 밝혔다.

이번 임상시험은 만 19세 이상 65세 이하 성인 남녀 총 366명을 대상으로 올해 5월 말 시작될 예정이다. 양측 눈가 주름 부위에 디클래시 PDRN을 시술한 뒤 안전성과 유효성을 평가하는 방식으로 진행된다.

디클래시 PDRN은 시지바이오가 개발한 차세대 PDRN 스킨부스터로, 기존 PDRN 제품군에서 지적돼 온 주입 시 통증, 시술 직후 엠보싱 현상, 결절 우려 등을 개선하는 데 초점을 맞춘 제품이다.

고순도 저점도 PDRN 기반으로 설계해 주입감이 부드럽고 피부 내 고른 시술이 가능하도록 개발됐으며, 시술 직후 일상 복귀 부담을 낮춘 것이 특징이다. 눈가와 같이 피부가 얇고 민감한 부위는 물론, 반복 시술이 필요한 환자층에서도 활용이 가능할 것으로 회사는 기대하고 있다.

시지바이오는 지난해 출시한 CaHA 기반 콜라겐부스터 '디클래시 CaHA'에 이어 이번 PDRN 제품을 포트폴리오에 추가하며 스킨부스터 라인업을 강화하고 있다. 이를 통해 에스테틱 시장 내 맞춤형 솔루션 기업으로 경쟁력을 높여간다는 전략이다.

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유현승 시지바이오 대표는 "디클래시 PDRN은 피부 재생 효과는 높이면서도 통증과 시술 후 불편감을 최소화하도록 설계된 차세대 스킨부스터"라며 "이번 임상을 통해 안전성과 유효성을 입증하고, 2027년 출시를 목표로 국내는 물론 글로벌 시장 진출도 추진할 계획"이라고 밝혔다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



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