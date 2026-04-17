임기 3년 부사장 선임

한국투자공사(KIC)가 신임 투자관리부문장(CRO) 및 부사장에 주재현 전 한국은행 외자운용원장을 선임했다.

17일 한국투자공사는 운영위원회 심의를 거쳐 이같은 인사를 단행했다고 밝혔다.

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주 신임 CRO는 이날부터 3년 임기를 시작한다. 그는 1999년 한국기업평가에 입사한 뒤 2005년 12월 한국은행에 합류했다. 이후 운용전략팀장, 운용기획팀장, 외자기획부장, 외자운용원장을 역임했다.

주 신임 CRO는 "국제금융 분야에서 쌓은 경력과 전문성을 바탕으로 한국투자공사의 투자관리 체계를 고도화하고, 장기적이고 안정적인 자산운용 기반을 강화하는 데 기여하겠다"고 밝혔다.

주재현 한국투자공사 투자관리부문장CRO). 한국투자공사 AD 원본보기 아이콘

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



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