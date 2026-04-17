강원도 동해시가 지역 대표 축제로 자리잡은 '무릉별유천지 라벤더축제', '묵호도째비페스타', '동해무릉제'를 대상으로 실시한 빅데이터

분석을 통해 관광객 이동 패턴과 소비 트렌드를 확인했다.

이번 분석은 KT 빅데이터 및 한국관광공사 DATA LAB 자료를 토대로 진행됐으며, 축제가 지역경제 활성화와 관광산업 성장에 미친 실질적 효과를 수치로 보여줬다는 점에서 의미가 있다.

분석결과, 2025년 세 축제에 총 218,643명의 관광객이 방문했으며, 전체 소비액은 약 103억원으로 집계됐다.

축제 기간 동안 일평균 관광객은 평소 대비 최대 368%, 소비금액은 37% 증가한 것으로 나타났다.

무릉별유천지 라벤더축제는 외지인 방문 비율이 77.5%로 가장 높았고, 일평균 관광객이 평소보다 368% 증가했다. 축제기간 소비금액은 일평균 6억2991만원으로, 전후 기간 대비 30% 상승했다. 여성 방문객과 60대 연령층이 가장 많아 '감성 관광형 축제'로서의 경쟁력을 확인했다.

묵호도째비페스타는 축제기간 일평균 관광객이 1만7374명으로 평소보다 38% 증가했으며, 소비금액은 7억7281만원으로 37% 높았다. 외지인 방문 비율이 52%로 관광 유입 효과가 크고, 50대 남성층 방문이 두드러져 해양문화축제로서의 정체성을 강화했다.

동해무릉제는 총 7만3245명이 방문했으며 현지인 비율이 75%를 차지했다. 축제기간 관광객은 평소보다 123% 많았고, 일평균 소비금액은 5억 7709만원으로 12% 증가했다. 가족 단위와 지역 주민 참여가 두드러져 도시 공동체 중심 축제로 평가됐다.

KT 빅데이터 분석 결과, 외지 관광객의 주요 출발지는 강릉·삼척·원주 등 인근 도시이고, 이동지역은 대부분 동해시로 나타나 체류형 관광지로의 전환 가능성을 보여주었다.

외국인 관광객은 미국·베트남·독일 순으로 많았으며, 인근 관광지 연계 이동이 활발한 것으로 파악됐다.

동해시는 이러한 분석 결과를 바탕으로, 축제 콘텐츠를 관광 수요층 맞춤형으로 개선하고, 지역 상권과 연계한 야간형·체험형 프로그램 확대, 교통·숙박·공연 등 관광 인프라 고도화를 통해 '체류형 관광도시'로의 전환을 추진할 계획이다.

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심규언 동해시장은 "빅데이터를 통한 축제 분석으로 관광객의 행동과 소비 패턴을 객관적으로 확인할 수 있었다"며 "앞으로 데이터 기반의 과학적 관광정책을 강화해 지역경제와 도시재생을 견인하는 지속가능한 축제 생태계를 만들어가겠다"고 밝혔다.

동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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