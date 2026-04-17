코스모스이펙트, 펫케어 전문 기업 '에스오엘코퍼레이션' 인수

펫 기초 케어 제품 라인업 확보

반려동물 생애주기 기반 멤버십 플랫폼 '페오펫'을 운영하는 코스모스이펙트는 펫케어 전문 기업 에스오엘코퍼레이션을 인수했다고 17일 밝혔다.

45만 반려동물 가족이 이용하는 페오펫은 모바일을 통해 반려동물 신원을 등록하는 서비스를 시작으로 보험, 커머스 등 반려동물 양육에 필요한 서비스를 통합 제공하는 펫 플랫폼이다. 이번 인수로 페오펫은 자사 커머스의 제품 라인업을 강화하고 전문 관리 영역으로도 사업을 확장하게 됐다.

자체 브랜드 '솔코펫'을 운영하는 에스오엘코퍼레이션은 반려동물 전용 샴푸, 치약 등 기초 케어 제품을 주력으로 ▲동물 관리사, 훈련사 등 전문가 네트워크 연결 ▲ 반려동물 줄기세포 솔루션 유통 등의 사업을 운영하고 있다.

에스오엘코퍼레이션 인수에 따라 페오펫에는 솔코펫 주요 제품군이 순차적으로 입점한다. 또 현재 준비 중인 반려동물 등록 데이터 기반 맞춤형 케어, 반려인 상담 콘텐츠에 전문가 네트워크까지 결합해 연내 선보일 예정이다.

이 밖에도 반려동물 인공지능(AI) 홈캠 솔루션 대중화와 더불어 생활 공간 속 반려동물 데이터를 기반으로 맞춤형 헬스케어 솔루션을 출시하는 등 비즈니스 영역 확장도 추진할 계획이다.

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최바울 코스모스이펙트 대표는 "이번 인수를 통해 서비스 영역 확장뿐 아니라 반려동물과 보호자를 위한 관리 환경을 구축해 나갈 계획"이라며 "펫 라이프케어 슈퍼 앱으로 거듭날 수 있도록 서비스 고도화에 힘쓰겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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