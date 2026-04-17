독일 함부르크 '온보드 호스피탈리티 어워즈' 등 3곳서 수상

하이엔드 브랜드 협업 및 기내용품 리뉴얼 성과 인정

대한항공 대한항공 close 증권정보 003490 KOSPI 현재가 25,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,800 2026.04.17 개장전(20분지연) 관련기사 국제선 유류할증료 역대 최고 33단계 적용…미국 갈 때 100만원 더 낸다(종합) [르포]파일럿 5000명 거쳐간 대한항공 '안전의 요람'을 가다 "항공권 왜 없나 했더니" 1500만 명 눈앞…'바글바글' 한일 하늘길 전 종목 시세 보기 이 최근 유수의 글로벌 매체 시상식 3곳에서 잇따라 수상하며 기내 서비스 경쟁력을 입증했다고 17일 밝혔다.

14일 독일 함부르크서 열린 ‘2026 온보드 호스피탈리티 어워즈’ 시상식에서 장성현 대한항공 마케팅/IT, 객실 및 서비스 부문 부사장이 기내 서비스 4개 부문을 수상하며 기념사진을 촬영하고 있다. 대한항공 AD 원본보기 아이콘

대한항공은 14일부터 사흘간 독일 함부르크에서 열린 '세계 여행 케이터링 & 온보드 서비스 엑스포(WTCE) 2026'에서 기내 서비스 부문 13개 상을 받았다. WTCE는 2012년부터 15년째 개최되는 세계 최대 온보드 서비스 산업 박람회다.

먼저 대한항공은 14일 영국 전문지 온보드 호스피탈리티가 주관하는 '2026 온보드 호스피탈리티 어워즈'에서 ▲일등석 어메니티 키트 ▲일등석 기내 편의복 ▲상위 클래스 기내 침구류 ▲상위 클래스 식기 등 총 4개 부문에서 수상했다.

같은 날 열린 '트래블플러스 항공사 어메니티 어워즈'에서도 ▲글로벌 승객 선정 기내 편의용품 5성 인증 ▲일등석 어메니티 키트(남성) ▲일등석 기내용 식기 ▲일등석 기내 침구류 ▲6세 이하 어린이 탑승객 기념품 등 총 5개 부문을 석권했다.

15일에는 캐나다 팩스 인터내셔널이 주최하는 '2026 팩스 리더십 어워즈'에서 아시아 항공사 부문 ▲최고의 고객 경험 ▲최고의 객실 인테리어 ▲일등석 어메니티 키트 ▲비즈니스석 침구류 등 4개 상을 추가했다.

이번 수상은 대한항공이 지난해 기내용품을 전면 리뉴얼하며 고객 서비스를 개선한 결과다. 대한항공은 일등석 승객에게 하이엔드 브랜드 그라프와 협업한 어메니티 키트를, 전 클래스 상위 객실에 프레떼 침구와 베르나르도 식기 등 명품 브랜드 제품을 제공하고 있다.

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대한항공 관계자는 "이번 수상은 대한항공의 고품격 서비스 품질을 전 세계에 입증한 결과"라며 "앞으로도 고객 감동을 위한 서비스를 지속적으로 업그레이드해 전 세계에서 가장 사랑받는 항공사로서 더욱 발전해 나가겠다"고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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