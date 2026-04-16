27일부터 기초수급자·차상위계층 1차 접수

소득 하위 70%는 5월 18일부터

신속 집행 위해 5개 분야 전담조직 구성

경기 용인특례시(시장 이상일)가 미국과 이란의 전쟁으로 인한 국제유가 급등으로 생계에 어려움을 겪는 취약계층을 돕기 위해 '고유가 피해지원금' 집행 준비에 본격 착수했다.

용인특례시가 지난 15일 회의를 열고 '고유가 피해지원금'의 원활한 집행을 위한 전담조직을 구성했다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

용인시는 지난 15일 류광열 제1부시장을 단장으로 하는 '고유가 피해지원금 전담조직(T/F)'을 구성하고 부서 간 협업 체계를 구축했다고 16일 밝혔다. 이번 지원금은 미국과 이란 간 긴장 고조로 인한 유가 급등 등 가파른 물가 상승에 직면한 서민들의 경제적 부담을 완화하기 위해 마련됐다.

'고유가 피해지원금 전담조직'은 ▲사업총괄 ▲행정지원 ▲장비지원 ▲지급관리 ▲대민홍보 분야로 이뤄졌다. 시청의 각 부서는 피해지원금 지급에 대한 정부와 업무협의와 현장 모니터링, 홍보업무 등을 수행한다.

사업총괄 부분에서는 피해지원금 신청접수를 관리하고, 지급 과정에서 발생하는 이의신청이나 민원 대응 역할을 한다.

행정지원 부분은 피해지원금에 대한 예산을 수립하는 역할과 함께 지원금 지급 대상자와 소통역할을 하는 보조인력과 콜센터를 관리한다.

아울러 장비지원 분야는 행정장비 마련과 홈페이지 관리, 지급관리 분야는 피해지원금의 사용처와 관련한 민원을 접수하고 가맹점 관리 역할을 수행한다.

또, 대민홍보 분야에서는 피해지원급 접수와 지급 과정에서 올바른 정보를 제공하고, 정보 접근성이 약한 시민을 위해 홈페이지와 소셜네트워크서비스(SNS), 현수막 등을 활용해 홍보활동을 펼친다.

시는 차질없이 지원금이 지급될 수 있도록 긴급 재정 투입 방안을 검토하는 등 재원 확보에도 만전을 기하고 있다.

또, 시민이 적기에 피해지원금을 받을 수 있도록 52개 부서, 60여 명의 인원을 즉시 투입할 수 있게 여건을 조성하고, 거동이 불편하거나 방문 신청이 어려운 시민들을 위한 '찾아가는 신청'을 운영할 방침이다.

'고유가 피해지원금'은 유가 급등으로 인한 물가 상승에 경제적 어려움에 직면할 것으로 예상되는 취약계층을 돕기 위해 지급한다.

소득수준에 따라 지원금은 1인당 10만원에서 최대 55만원까지 차등 지급한다. 소득 하위 70%까지는 10만원이 지급되며, 차상위·한부모 가정에는 45만원, 기초수급자는 55만원까지 받을 수 있다.

필요한 재원은 정부와 경기도가 분담하고, 국도비 매칭 비율에 따라 시는 전체 사업비의 10%를 시비로 투입할 예정이다.

지원금 신청과 지급은 기초생활수급자와 차상위계층의 경우 4월 27일부터 5월 8일까지 1차 접수·지원이 이뤄진다.

소득 하위 70%에 해당하는 대상자의 접수와 지원은 5월 18일부터 7월 3일까지 진행된다. 1차 접수 기간에 신청하지 못한 기초생활수급자와 차상위계층은 이 기간에 추가로 지원금 신청 접수를 할 수 있다.

지급 방식은 신용카드와 체크카드, 선불카드, 지역사랑상품권 중 선택할 수 있으며, 사용 기한은 8월 31일 자정까지다.

신청 방법은 온라인과 현장 방문 접수로 나뉜다. 온라인 신청에서 신용카드나 체크카드의 경우 각 카드사의 홈페이지나 앱에서 신청할 수 있다. 인터넷은행과 간편결제, 모바일·카드형 상품권은 각 운영사 앱에서 신청하면 된다.

현장방문은 은행 영업점과 행정복지센터에서 할 수 있다. 신용카드와 체크카드는 각 은행의 영업점, 선불카드와 지역화폐는 읍면동 행정복지센터에서 접수한다. 지원금은 신청한 다음 날 충전된다.

'고유가 피해지원금'은 주민등록상 주소지 관할 내에서 사용할 수 있다.

'고유가 피해지원금'은 연 매출액 30억 원 이하 소상공인 업체에서 사용할 수 있다. 다만 유흥이나 사행업종, 환금성 업종은 사용처에서 제외된다.

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류광열 제1부시장은 "고유가 피해지원금이 고물가로 어려움을 겪고 있는 시민들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 전담조직을 중심으로 철저히 준비하겠다"며 "촉박한 준비기간이지만 지급일정에 맞춰 신속하게 집행될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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