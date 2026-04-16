김호령·카스트로 결정적 홈런으로 승세

불펜진 무실점 호투로 리드 끝까지 지켜

프로야구 KIA 타이거즈가 키움 히어로즈를 상대로 주말 3연전을 싹쓸이하며 거침없는 7연승 행진을 이어갔다.

16일 광주-기아 챔피언스 필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO 리그 키움 히어로즈와의 홈 경기에서 김호령이 2타점 적시타를 때린 뒤 세레모니를 하고 있다. KIA타이거즈 제공 AD 원본보기 아이콘

KIA는 16일 광주-기아챔피언스필드에서 열린 '2026 신한 SOL Bank KBO리그' 키움과의 시즌 3차전에서 5-1로 승리했다. 전날 7-5 승리에 이어 이틀 연속 키움을 제압한 KIA는 시즌 성적 9승 7패(승률 0.563)를 기록하며 SSG 랜더스와 함께 공동 4위에 자리했다.

승부의 분수령은 역시 '홈런포' 였다. 15일 경기에서는 '간판타자' 김도영의 활약이 눈부셨다. 1회말 적시타로 균형을 맞춘 김도영은 6-5로 아슬아슬하게 앞선 7회말, 상대 투수 박진형의 직구를 받아쳐 좌측 담장을 넘기는 솔로 홈런(시즌 5호)을 터뜨리며 승기를 굳혔다. 김호령 역시 2회말 투런포를 가동하며 힘을 보탰다.

이날 경기에서는 네일의 역투와 카스트로의 한방이 빛났다.

선발 등판한 에이스 네일은 5이닝 1실점으로 호투하며 승리의 발판을 마련했다. 1-1로 맞선 6회말, 카스트로가 알칸타라의 시속 153㎞ 직구를 통타해 우측 담장을 넘기는 역전 투런 홈런을 작렬시키며 경기를 뒤집었다. 이어 7회말 김호령의 2타점 적시타가 터지며 승부에 쐐기를 박았다.

불펜진 활약도 돋보였다. 위기 상황마다 등판한 계투진이 무실점으로 키움 타선을 틀어막았고, 마무리로 나선 성영탁이 마지막 이닝을 실점 없이 끝내며 연승을 이끌었다.

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KIA는 오는 18일부터 원정길에 올라 8연승에 도전한다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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