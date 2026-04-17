사상 최대 경상수지 흑자에도 환율은 뛴다?…과거 공식 깨진 이유는

실질환율 변동의 주요 요인, 상품충격서 금융충격으로

원화, 같은 달러 수요 충격에도 여타 통화比 크게 절하

수급 불균형 완화 정책+외환시장 심도 확대 동시에 꾀해야

경상수지 흑자 폭이 커졌으나 환율이 오르는 최근 움직임에 대해 실질환율 변동의 주요인이 상품충격에서 금융충격으로 변화한 데 따른 것이란 분석이 나왔다. 과거엔 교역재에 대한 상대 수요가 늘면서 환율 하락(원화 절상)이 유도됐으나, 최근엔 자본계정을 통한 자본 유출입의 영향력이 커지면서 경상수지 흑자와 환율 상승이 함께 나타난다는 것이다. 같은 달러 수요 충격에도 우리나라 원화가 여타 통화에 비해 더 크게 절하되는 경향 역시 있어 수급 불균형 완화 정책과 함께 외환시장 심도 제고가 필요하단 지적이다.

금융위기 이후 해외자산, 민간 투자 중심 전환…금융충격 영향↑

한국은행이 17일 공개한 'BOK 이슈노트-우리나라 대외부문의 구조적 변화가 환율에 미치는 영향'(김지현·김민)에 따르면 우리나라는 2014년 이전엔 경상수지 흑자가 대체로 환율 하락과 함께 나타났다. 그러나 2015년 이후 경상수지 흑자 확대가 환율 상승(원화 절하)을 동반하는 경향이 강화됐다. 특히 2023년 2분기 이후엔 경상수지 흑자 폭이 확대되는 가운데 환율이 상승하는 움직임이 이어지고 있다. 김지현 한은 국제국 국제금융연구팀 과장은 "이는 경상수지와 환율 간의 관계가 구조적으로 변화했음을 시사한다"고 짚었다.

이런 현상은 우리나라 대외부문의 구조적 전환에 따른 결과다. 민간부문의 해외자산 비중 확대에 따라 거주자 중심의 자본유출이 대외부문과 환율에 미치는 영향이 커진 데 따른 결과라는 분석이다. 글로벌 금융위기 이후 우리나라의 해외자산 축적은 공공부문 준비자산 중심에서 민간 포트폴리오 투자 중심으로 전환했다. 이 같은 변화는 우리나라의 인구구조 고령화 등에 따른 저축 증가와 국내 투자 둔화 흐름과 맞물려 나타났다. 김 과장은 "특히 대외자산의 미국 자산 집중 현상 영향이 컸다"고 말했다. 우리나라는 전체 대외 증권투자 중 63.4%, 전체 대외 주식투자 중 67.7%를 미국에 투자하고 있다.

김 과장은 "경상수지 흑자·원화 절상을 유발하는 '상품충격'과 경상수지 흑자·원화 절하를 유발하는 '금융충격'으로 충격을 구분해 식별하고 시기별 충격의 상대적 중요성을 살펴본 결과, 환율 상승과 자본유출로 이어지는 양(+)의 금융충격 빈도는 더 높아진 것으로 나타났다"고 진단했다. 반면 상품충격은 2000년대와 2010년대 수출 호조 기간 원화 절상에 영향을 줬으나, 최근에는 그 영향력이 크게 약화했다는 설명이다. 김 과장은 "2014년까지 환율 하락을 주도했던 상품충격의 영향은 최근 들어 약화한 반면, 달러 자산 수요 증가와 고령화 및 국내 투자 부진 등에 따른 저축수요 확대가 실질환율 상승 압력으로 작용하는 경향이 강화됐다"고 말했다.

최근 원·달러 환율 상승은 달러 자산 수요 충격과 저축 수요 충격 확대 등 금융충격에 크게 영향을 받았다. 달러 자산 수요 충격은 환율이 단기간에 크게 상승했던 시기에 기여도가 급격히 확대되는 모습을 보였다. 이 같은 움직임은 최근에도 지속되고 있다. 특히 저축수요 충격은 2011년 이후 가계 저축률의 추세적 증가와 함께 실질환율의 완만한 추세적 상승에 기여했다는 분석이다.

韓, 자본유출 따른 통화 절하 폭↑…수급 불균형 완화+시장 심도 제고 필요

금융충격 발생 시 자본유출에 따른 통화 절하의 정도가 외환시장 심도가 깊은 선진국에 비해 상대적으로 크다는 특징도 확인됐다. 김 과장은 "우리나라의 회귀계수(0.65)는 신흥국 평균(0.71)보다는 낮지만 미국(0.07)과 일본(0.38) 등 주요 선진국에 비해서는 높은 수준"이라며 "이는 우리나라가 주요국에 비해 동일한 크기의 금융충격 시 통화 가치가 더 크게 절하되는 경향이 있음을 시사한다"고 짚었다.

이 과정에서 거주자의 해외자산 수요가 단기간에 확대되거나 대외여건 변화에 따른 외국인 자금 흐름의 변동성이 더해질 경우, 외환시장의 민감도가 높아지고 수급 불균형이 심화하면서 환율 변동성이 확대될 수 있다는 설명이다. 김 과장은 "구조적 전환 과정에서 글로벌 무역구조 변화, 주요 산업의 국제경쟁력 약화 우려, 국내 주식시장의 장기 부진 등 단기적 요인이 가중되면서 해외자산 수요가 급격하게 확대됐다"며 "해외자산 수요가 단기간에 급격히 확대되는 경우, 외환시장의 민감도는 높아지고 단기적인 수급 불균형이 심화하면서 환율 변동성이 확대될 수 있다"고 말했다. 특히 미국 자산에 대한 높은 집중도에 반영된 달러 강세에 대한 일방향적 기대는 이를 추가로 증폭시킬 수 있다고 강조했다.

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김 과장은 이에 단기적인 수급 불균형 완화를 위한 정책적 대응과 함께, 외환시장 심도 제고를 위한 정책 역시 병행해 나가야 한다고 강조했다. 그는 "외환 당국이 추진 중인 외환시장 구조개선과 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국 지수와 세계국채지수(WGBI) 편입을 통한 자본유입기반 확충과 투자자 다변화는 외환시장 심도를 강화해 단기적 수급 불균형에 따른 환율 변동성을 완충하고, 외환시장의 민감도를 낮추는 데 기여할 것"이라고 분석했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr



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