관용성과 비거리 초점 설계 여성용 신무기

드라이버, 우드, 아이언, 퍼터 등 풀 라인업

세련된 컬러 디자인, 여성용 스카프 선물

탁월한 기능성과 멋을 모두 잡았다. 삼양인터내셔날 핑골프가 2026년 여성용 신제품 GLE4 시리즈를 출시했다.

핑골프 G440 시리즈의 여성 버전이다. 관용성과 비거리에 초점을 맞춰 설계됐다. 드라이버, 아이언, 우드, 하이브리드, 퍼터까지 풀 라인업이다.

드라이버와 우드는 핑 여성클럽 최초로 카본 플라이랩을 적용했다. 무게중심을 최적으로 맞춰 관용성을 끌어올렸고, 볼 스피드를 높여 비거리를 늘렸다.

핑골프가 여성용 클럽인 GLE4 시리즈를 출시했다. 핑골프 제공 AD 원본보기 아이콘

퍼플랙스 캐비티 배지를 장착한 GLE4 아이언은 임팩트 시 충격을 완화했다. 부드럽고 안정된 타구감을 느낄 수 있는 비결이다. 롱아이언 대신 GLE4 하이브리드와 다양한 옵션을 결합할 수 있다. 클럽 번호별 거리 간격이 일정한 것도 강점이다.

GLE4 퍼터는 여성 스트로크에 맞는 세 가지 타입의 헤드로 제작했다. 부드러운 타구감과 거리 컨트롤로 퍼팅 성공률을 높였다.

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GLE4 시리즈는 전체적으로 가벼워진 클럽 구성이다. 더욱 쉽게 스윙할 수 있다. 퍼플과 실버가 결합된 세련된 컬러 디자인도 인상적이다. GLE4 시리즈는 핑 본사 피팅 센터 및 전국 핑 대리점에서 피팅 및 구매가 가능하다.

핑골프 GLE4 드라이버나 아이언을 구매하면 선착순으로 여성용 스카프를 증정한다. 핑골프 제공 원본보기 아이콘

핑골프는 GLE4 출시를 기념해 선착순 이벤트를 진행한다. GLE4 드라이버 또는 아이언 구매 후 핑 홈페이지에서 정품등록을 신청하면 선착순 1000명에게 필드에서 다양하게 사용할 수 있는 핑 여성용 스카프를 선물한다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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