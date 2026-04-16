“전주 대변혁 이끌 시민 위한 가치 연대” 표명

임정엽 전 완주군수가 우범기 더불어민주당 전주시장 예비후보 지지를 선언했다. 임정엽 전 군수와 핵심 지지자들은 16일 우범기 예비후보 선거사무소를 전격 방문해 우 예비후보를 전폭적으로 지지하겠다고 공식 선언했다.

임정엽(오른쪽) 전 완주군수는 16일 더불어민주당 우범기 전주시장 예비후보 선거사무소를 방문해 지지를 선언했다. 사진제공=우범기 예비후보 AD 원본보기 아이콘

임 전 군수는 "4년 만에 다시 우 예비후보의 손을 따뜻하게 맞잡았는데 '우범기 2기 전주'의 큰 변화를 위해 가장 말단에서 가장 열심히 뛰겠다"며 "시민이 꿈꾸는 전주의 미래를 우범기와 함께 그려가자"고 지지를 표명했다.

이에 대해 우범기 예비후보는 "민선9기 전주시가 행정과 정치 모두 대한민국 최고가 될 수 있는 든든한 힘을 얻었다"며 "지난 4년간 부족했던 부분은 채우고 잘한 부분은 더 다져서 오직 전주 발전과 시민의 행복을 위해 뛰겠다"고 화답했다.

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이어 우 예비후보는 "헌신적인 결단은 특정 후보가 아닌 오직 전주 시민을 향해 있다"며 "두 사람의 힘을 하나로 모으고 이를 전주 경제를 살리는 가장 강력한 동력으로 삼겠다"고 강조했다.

호남취재본부 노정훈 hun7334@asiae.co.kr



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