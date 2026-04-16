"축적된 연구 성과, 임상·사업화로 신속히 연결할 것"

보건복지부와 과학기술정보통신부는 '범부처재생의료기술개발사업' 2대 사업단장으로 박장환 한국보건산업진흥원 연구사업관리전문가 겸 한양대학교 명예교수를 선임했다고 16일 밝혔다.

박장환 범부처재생의료기술개발사업 2대 사업단장. 보건복지부 AD 원본보기 아이콘

범부처재생의료기술개발사업은 재생의료 분야의 핵심·원천기술을 확보해 줄기세포·유전자 기반 치료제, 치료기술의 개발 전 주기를 지원하며 산·학·연·병이 공동으로 역량을 결집해 세계적 수준의 재생의료 치료제 개발과 특허, 기술이전 성과 창출 등을 추진하고 있다. 복지부와 과기정통부가 공동으로 2021년부터 2030년까지 10년간 총 5955억원(국비 5423억원·민간 532억원)을 투입하는 대형 국가연구개발 사업이다.

사업단장은 사업의 기획·평가·관리, 연구성과의 활용·확산, 사업화 지원 등 사업단 운영을 총괄한다. 올해 1월 공개모집을 하고 서면 및 발표평가를 거쳐 이사회 심의·의결로 후보자가 확정됐다.

박 신임 사업단장은 한국연구재단 신약단장과 한국보건산업진흥원 연구사업관리전문가를 역임하는 등 재생의료 분야 기초연구, 임상, 사업화 전주기에 걸친 경험과 조직 운영 역량을 두루 갖춘 전문가로 평가받는다. 임기는 3년이며, 평가를 통해 2년 더 연장할 수도 있다.

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박 단장은 "축적된 재생의료 분야의 연구 성과를 임상과 사업화로 신속히 연결해 실질적인 성과로 이어지게 하겠다"며 "국민이 체감할 수 있는 성과를 창출해 재생의료 분야의 글로벌 경쟁력을 강화하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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