공연·식사·건강체험까지 풍성



800여명 봉사 참여 온정 더해

기장군(군수 정종복)은 지난 15일 기장체육관에서 어르신 7000여명이 참석한 가운데 '제27회 기장 어르신 한마당 축제'를 성공적으로 개최했다.

이날 행사는 노인복지관 어르신들의 재능기부 공연으로 문을 열고, 오후 12시 20분부터 진행된 1부 기념식에서는 개회선언과 유공자 표창 수여식이 이어졌다.

2부 축하공연에서는 가수 진성·세비·태남의 무대를 비롯해 스포츠댄스와 기타 공연 등 다채로운 프로그램이 펼쳐져 어르신들의 큰 호응을 얻었다.

또 새마을부녀회원들은 오전 10시 30분부터 오후 1시까지 어르신들에게 따뜻한 음식을 제공하고, 행사장에서는 건강 체크와 취업 상담, 헤어·메이크업 서비스, 차(茶) 봉사, SMR 홍보 등 다양한 맞춤형 체험 프로그램도 함께 운영됐다.

특히 이번 행사에는 기장군새마을회를 비롯한 30여 개 기관·단체에서 약 800명이 참여해 행사 운영 지원과 안전사고 예방에 힘을 보태며 공동체의 의미를 더했다.

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박용주 기장군새마을회 회장은 "행사를 위해 힘을 모아준 자원봉사자와 유관기관 관계자들에게 감사드린다"며 "따뜻한 공동체 문화를 만들어가는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

정종복 군수는 "지역 발전을 위해 헌신해 오신 어르신들께 깊은 존경과 감사의 뜻을 전한다"며 "어르신들이 건강하고 활기찬 노후를 보낼 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다"고 전했다.

기장군이 지난 15일 기장체육관에서 어르신 7000여명이 참석한 가운데 '제27회 기장 어르신 한마당 축제'를 개최하고 있다. 기장군 제공 AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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