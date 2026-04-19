글로벌 곡물 메이저 최대 기업 카길

밀가루, 사료, 과일 원액까지 진출

변동성 심한 곡물 시장 안정화 역할

편집자주 최초의 과자는 고대 메소포타미아 문명에서 발견됐다고 합니다. 과자는 인간 역사의 매 순간을 함께 해 온 셈이지요. 비스킷, 초콜릿, 아이스크림까지. 우리가 사랑하는 과자들에 얽힌 맛있는 이야기를 전해 드립니다.



미국·이스라엘의 이란 공습 여파는 밥상 물가에도 미칠 예정이다. 대표 석유화학 제품인 비료 수급에 차질이 생겨 곡물, 사료, 육류에도 영향을 끼치는 탓이다.

밥, 빵, 고기를 먹고 살아야 하는 대부분의 사람에게는 손해이지만, 곡물 가격이 급등하면 돈을 쓸어 담는 기업도 있다. 바로 전 세계 곡물 메이저 1위인 '카길'이다.

인류 먹거리 지배하는 기업 중 1위

1세기 넘게 영업을 지속하고 있는 카길 미국 본사 전경. 카길 홈페이지 AD 원본보기 아이콘

옥수수부터 밀, 쌀, 닭과 소의 먹이인 사료에 이르기까지, 글로벌 곡물 산업은 다국적 거대 기업들의 각축장이다. 전 세계 곡물 시장의 약 75%가 4대 곡물 메이저, 일명 'ABCD(아처대니얼스미들랜드·번지·카길·루이스드레퓌스컴퍼니)'의 지배를 받고 있는데, 이들 중 가장 거대한 기업이 미국 카길이다.

19세기 중반 카길 가문이 세운 카길은 지난 150여년간 비상장사로 운영됐다. 즉 일반 개인 투자자는 이 회사에 투자할 기회조차 얻지 못하는 셈이다. 사업보고서에 따르면 카길은 2024년 기준 1600억달러(약 235조원)의 매출을 거뒀으며, 전 세계에서 15만5000여명의 인력을 고용하고 있다. 한국에서도 카길은 배합 사료를 축산 농가에 공급하며 국내 닭고기 시장의 핵심 기업으로 자리매김하고 있다.

밀가루부터 음료수, 초콜릿까지 모두 손길

카길은 우리가 먹는 거의 모든 가공식품에 관여하고 있다. 카길 홈페이지 원본보기 아이콘

카길은 미국의 곡창지대로 유명한 아이오와주에서 곡물 저장고 회사로 출발했다. 당시 미국에서 곡물 저장 사업은 혁신적인 시도였는데, 추수한 곡물을 출하하고 판매하는 시점을 저장고로 조절할 수 있었기 때문이다. 카길은 미국 농업 수출과 더불어 사세를 불려 나갔으며, 초대형 곡물 터미널, 곡물용 승강기 등에 투자하며 거대 기업으로 거듭났다.

오늘날 카길은 단순 곡물뿐만이 아니라 사람이 먹는 거의 모든 음식물에 손길을 뻗고 있다. 농부들로부터 직접 곡물 원료를 구매해 밀가루로 가공하고, 과일을 짜 만든 주스용 원액을 음료수 기업에 제공한다. 초콜릿의 원료인 코코아, 화장품 원료로 추출되는 식물성 성분, 곡물 기름으로 만드는 바이오 연료도 모두 카길의 손을 거친다.

AI로 소뼈에 붙은 고기까지 발라내는 기술력

카길의 초대형 곡물 터미널 구조물. 유튜브 캡처 원본보기 아이콘

식품 물가가 오를 때 카길의 업황도 개선되지만, 카길을 '식품 산업의 길목을 막고 이익을 갈취하는 악덕 회사'로 치부할 수는 없다. 카길의 막대한 곡물 사업 투자와 혁신 덕분에 인류 전체의 농업 생산성도 개선됐기 때문이다.

오늘날 카길이 주력하는 핵심 사업은 농·축산 데이터 산업이다. 카길 사원들은 인공위성 사진으로 전 세계 주요 곡창지대를 감시하고, 날씨와 강수량을 예측해 농가의 작황 관리에 도움을 준다. 또한 카길은 밀, 콩, 종자, 닭고기, 소고기 등 금융 상품화된 식자재를 선물 시장에서 거래하며 시세 차익을 남기는 한편, 곡물 가격의 급격한 변동성을 억제하기도 한다.

카길은 육류 수율 개선에도 기여하고 있다. 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 카길은 북미 육우 도축 농장에 일명 '카브(Carve)'라고 불리는 새로운 공정을 도입했다. 해당 공정은 인공지능(AI) 컴퓨터 비전을 활용해 소의 뼈와 지방 사이에 남은 살코기를 정확히 포착, 긁어냄으로써 한 마리의 소에게서 최대한 많은 고기를 잘라낸다. 카브 공정 도입 이후 카길은 연간 2억달러(약 3000억원)어치에 달하는 고기를 추가로 생산할 수 있게 됐다고 한다.

카길이 식량 산업에 미치는 영향은 앞으로도 더욱 커질 전망이다. 기후 변화, 전쟁 등 세계적인 불안 요소가 늘어나며 글로벌 농·축산업에 대한 위협도 커지고 있기 때문이다. 작물 생장, 유통, 가공에 이르는 모든 작업을 효율화하는 카길의 역량이 중요한 이유다.

AD

이와 관련해 카길은 지난 1월 비즈니스 인텔리전스 그룹(BIG)이 주관하는 '2026 BIG 이노베이션 어워드'를 수상하기도 했다. BIG는 카길이 "자동화, 로봇, AI 예측 분석을 활용해 식량 산업의 글로벌 과제를 해결했다"며 "육우 폐기물을 최소화하는 카브 기술, 유통 투자수익률을 극대화하는 항구 최적화 기술 등을 통해 식량 안보 위기, 기후 변화, 노동력 부족을 해결하려는 혁신 전략은 심도 있게 진행되고 있다"고 평가했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>