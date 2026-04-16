산림청은 조달청과 협업해 고성능 통신지휘차량을 산불 현장에 시범 배치한다고 16일 밝혔다.

박은식 산림청장(왼쪽 첫 번째)이 통신지휘차량 앞에서 산불 현장 관계자들과 장비 운용 계획을 논의하고 있다. 산림청 AD 원본보기 아이콘

통신지휘차량은 조달청 혁신제품 시범구매 사업에서 산림청이 단독으로 선정돼 제품화됐다. 혁신제품 시범구매 사업은 상용화 이전의 기술 혁신제품을 정부가 우선 구매해 민간기업이 공공수요 기반의 테스트 기회를 갖게 함으로써 초기 판로 개척을 돕기 위해 추진한다.

산림청은 통신지휘차량의 산불 현장 배치로 지휘본부와 산불현장(공중-지상) 간 입체적인 통신과 추후 설치 예정인 스타링크를 통한 산림 내 음영 지역 해소가 가능할 것으로 기대한다.

이 차량에는 인공지능(AI) 기반의 360도 전방향 CCTV 통제 시스템 및 스피커 등이 탑재돼 현장지휘본부의 현장 통제도 한결 수월해질 것으로 예상된다.

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박은식 산림청장은 "통신지휘차량이 산불 현장에 도입·배치되면, 지휘본부와 산불현장 간 소통도 원활해질 것으로 기대한다"며 "시범 사용으로 산불현장에서의 장비 운용 역량을 극대화하겠다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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