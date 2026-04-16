국가 바이오 경쟁력 확보를 위해 민관이 함께 참여하는 플랫폼 '국가바이오혁신위원회'가 16일 출범했다.

국가바이오혁신위원회 위원장인 김민석 국무총리가 16일 세종시 정부세종청사에서 첫 회의를 주재하고 있다. 2026.4.16 연합뉴스 utzza@yna.co.kr AD 원본보기 아이콘

김민석 국무총리는 이날 오전 정부세종청사에서 국가바이오혁신위원회 출범식 및 제1차 회의를 주재했다. 김 총리는 "국가바이오혁신위원회 출범은 국가 바이오 정책 추진체계를 한 단계 도약시키는 중요한 전환점"이라며 "앞으로 위원회가 범정부 역량을 하나로 모아 정책을 실질적으로 조정하고, 현장에서 체감할 수 있는 성과를 만들어 내는 중심 플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 함께 힘을 모아달라"고 당부했다.

국가바이오혁신위원회는 그간 분리 운영됐던 '국가바이오위원회'와 '바이오헬스혁신위원회'를 통합한 것이다. 범정부 차원에서 바이오 정책을 총괄·조정한다. 기존 심의 기능을 넘어 의결까지 할 수 있는 실질적 바이오 정책 컨트롤타워다.

김 총리를 위원장으로 하고, 관계부처 장·차관 등 정부위원 16명이 참여한다. 민간에서는 원희목 서울대 약대 특임교수와 박용진 규제합리화위원장이 부위원장을 맡고, 외에 고한승 삼성전자 사장(한국바이오협회장), 김경아 삼성에피스홀딩스 사장, 노연홍 한국제약바이오협회장, 이동훈 SK바이오팜 대표이사 등 민간위원 23명이 이름을 올렸다.

이날 첫 회의에서는 ▲국가바이오혁신위원회 비전·미션 및 운영계획 ▲국가 바이오 클러스터 혁신방향 ▲바이오헬스 분야 규제합리화 로드맵 등 과제가 논의됐다.

위원회는 상반기 중 '대한민국 바이오 혁신전략'을 발표하고, 하반기에 'K-뷰티 산업 발전 전략', '바이오 데이터 혁신 방안' 등을 순차 발표하고 관련 정책을 추진해 나갈 예정이다. 한국의 제조 역량과 바이오 연구개발(R&D)을 글로벌 성과로 확산하기 위해 '한국형 바이오 클러스터'를 육성한다.

또 바이오헬스 시장 성장에 맞춰 관련 규제도 손 볼 예정이다. 총 24개 추진과제로 구성된 바이오헬스 분야 규제합리화 로드맵 전략을 마련했다.

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국무조정실은 "로드맵을 통해 도출된 과제를 산업현장에서 체감할 수 있도록 차질 없이 이행하고, 추가적인 규제개선 과제를 지속 발굴해 개선해 나갈 계획"이라고 말했다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



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