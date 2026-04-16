강원관광재단(이하 재단)은 태백시, 지역주민, 관광업체와 협력하여 한국관광공사에서 주관하는 '2026년 지역 주도형 관광서비스 경쟁력 강화 사업' 공모에 참여해 최종 선정되었다고 16일 밝혔다. 이로써 재단은 2025년 강릉에 이어 이번에 태백까지 전국에서 유일하게 2년 연속 본 사업에 신규 선정되는 성과를 거뒀다.

강원관광재단(이하 재단)이 '2026년 지역 주도형 관광서비스 경쟁력 강화 사업' 공모에 참여해 최종 선정됐다. 강원관광재단 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 공모에는 전국 13개 지역관광 관련 기관 및 단체가 지원했으며, 서면심사를 거쳐 5개 기관이 현장심사 대상으로 선정되었고. 지난 4월 13일 운탄고도1330 태백구간에서 진행된 현장심사 결과, 강원관광재단이 최종 3개 기관 중 하나로 선정되었다.

'지역 주도형 관광서비스 경쟁력 강화 사업'은 지역이 스스로 관광서비스 문제를 발굴하고 해결하여 우수사례로 확산함으로써 지역 관광서비스의 품질을 향상시키는 것을 목적으로 한다. 선정된 기관은 최대 3년간 국비를 지원받게 되며, 재단은 올해 1억원을 지원받게 된다.

재단은 이번 사업을 통해 태백시 관광접점 업소의 서비스 역량을 체계적으로 강화할 계획이다. 운탄고도1330을 비롯한 태백 주요 관광 동선상의 업소를 대상으로 환대서비스 교육, 관광두레 기반 지역관광 협의체 운영, 주민 주도 지역 체험 프로그램 개발, 현장 안내 체계 구축 등을 추진하여 태백을 찾는 관광객의 편의성과 만족도를 높이고자 한다. 이를 통해 관광객의 체류시간 증가 및 지역 소상공인의 관광 수익 확대가 기대된다.

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강원관광재단 최성현 대표이사는 "지역 현장의 서비스 경쟁력이 곧 강원 관광의 글로벌 경쟁력"이라며 "도내 대표적 석탄산업전환지역인 태백시가 지역주민, 관광업체와 함께 세계 어디에 내놓아도 손색없는 환대 문화를 만들어 일류관광도시로 거듭남은 물론 강원특별자치도가 K-글로벌 관광수도로 도약하는 데 기여할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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