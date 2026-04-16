전 SCA 후안 루이스 이사장 참여



해외커피 농장·국내 유통 직접 상담

부산진해경제자유구역청이 커피 산업 분야 글로벌 협력 네트워크 구축에 나섰다.

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)은 16일 경자청 홍보관인 커피 비즈니스센터에서 '커피 밸류체인 커핑 & 인사이트 세션'을 개최했다고 알렸다.

이번 행사는 글로벌 커피 생산자와 국내 수입·유통 기업 간 비즈니스 연계를 지원하고, 산업 관계자 간 교류 확대를 위해 마련됐다.

행사에 전 스페셜티커피협회(SCA) 이사장이자 자메이카 블루마운틴 커피 생산기업인 블루마운틴 에스테이트 커피 코퍼레이션의 후안 루이스 바리오스 커피 생산총괄책임자와 커피 수입·유통 기업 ㈜LGC(대표 임수정)가 참여했다.

이번 프로그램은 부산일보가 주최한 '커넥트 커피 부산 2026' 포럼과 연계해 추진됐다.

행사는 커핑 세션과 비즈니스 미팅으로 구성됐다. 커핑에서는 원두를 시음하며 품질과 향미를 평가했고, 이어진 1대1 미팅에서는 수입 가능성과 가격, 물류 조건 등 실질적인 협력 방안이 논의됐다.

경자청은 이번 행사를 통해 해외 생산지와 국내 시장을 직접 연결하는 협력 모델을 제시했다고 설명했다. 커피 산업 밸류체인 전반을 아우르는 교류를 통해 공급망 안정성과 산업 경쟁력 강화에도 도움이 될 것으로 보고 있다.

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박성호 청장은 "이번 행사는 단순 시음을 넘어 전문성과 비즈니스 협력이 결합한 자리"라며 "글로벌 커피 밸류체인과의 연계를 확대하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

경자청은 '글로벌 영도 커피 페스티벌'과 연계해 커피 생산국 대사관과 글로벌 기업 관계자를 초청하고 투자 환경과 물류 인프라를 홍보하는 등 협력 네트워크를 확대할 계획이다.

지난 16일 경자청 홍보관 커피 비즈니스센터에서 '커피 밸류체인 커핑 & 인사이트 세션' 행사가 열리고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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