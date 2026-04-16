신라대학교(총장 허남식)는 대한상공회의소가 주관하는 '직업계고 채용연계형 직무 교육기관'으로 선정돼 직업계고 학생을 대상으로 한 보안검색 분야 직무교육 프로그램을 본격 운영한다.

'직업계고 채용연계형 직무 교육기관'은 직업계고 학생들의 실무역량을 강화하고 산업 현장에서 요구하는 전문 인력을 양성하기 위해 마련되어 학년별 맞춤형 프로그램으로 운영된다.

먼저 1·2학년을 대상으로 '보안검색 직무성장 프로그램'을 운영한다. 해당 과정은 항공보안·시설보안에 대한 기초 이해를 바탕으로 보안검색 장비 활용, 위험물 판별, 상황 대응 능력 등 직무 기초역량을 체계적으로 습득할 수 있도록 구성됐다. 특히 현장 중심의 실습과 체험형 교육을 통해 학생들이 직무에 대한 이해를 높이고 진로를 구체화할 수 있도록 지원할 계획이다.

3학년 대상으로는 '첨단 보안검색 요원 양성과정'을 운영해 취업과 연계된 실무 중심 교육을 제공한다. 이 과정은 항공보안과 일반경비 분야의 전문 교육을 포함하며, 실제 산업 현장에서 활용되는 장비와 시스템을 기반으로 한 실습 중심 교육을 통해 즉시 현장에 투입 가능한 인재 양성을 목표로 한다. 교육 수료 후에는 한국공항보안, 인천국제공항보안, 부산항보안공사 등 보안 관련 기관으로 취업이 가능하다.

특히 해당 과정은 관련 자격과 이수증 취득과 연계돼 공항, 항만, 국가중요시설 등 보안 분야 취업에 유리한 경쟁력을 확보할 수 있도록 설계됐다.

신라대는 이미 민간경비 교육 전 과정(일반·특수경비, 경비지도사)을 운영하는 전문 교육기관으로서 보안검색 실습장, X-ray 검색장비, 금속탐지기, CCTV 관제 시스템 등 다양한 교육 인프라를 갖추고 있다. 이러한 교육 환경을 기반으로 이번 사업에서도 현장 중심의 실효성 높은 교육을 제공할 예정이다.

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신라대 김순석 평생교육원장은 "이번 직업계고 채용연계형 직무교육기관 선정은 보안 분야 전문 교육기관으로서의 역량을 인정받은 결과"라며 "학생들이 조기에 진로를 탐색하고 졸업 후 바로 산업 현장에 진출할 수 있도록 실무 중심 교육과 취업 연계를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

신라대학교는 지역 산업 수요에 부합하는 맞춤형 인재 양성을 위해 다양한 직업교육 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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