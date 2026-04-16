이정선, 민 후보 공약과 결합한 교육-시정 상생비전 발표

민형배 후보 "선거 앞두고 합치 선언 섣불러"

이정선 전남광주통합특별시 교육감 예비후보가 민형배 민주당 특별시장 후보자와의 정책 연대와 협치를 선언했다.

이정선 전남광주특별시 예비후보가 16일 광주시교육청 브리핑룸에서 긴급 기자회견을 하고 있다. 민찬기 기자 AD 원본보기 아이콘

이 예비후보는 16일 광주시교육청 브리핑룸에서 긴급 기자회견을 열고 민형배 특별시장 후보의 핵심 공약과 자신의 교육정책을 결합한 '전남광주 교육-시정 상생 비전'을 발표했다.

이번 민주당 경선에서 경쟁했던 김영록 후보의 공약 중 시민 체감도가 높은 정책을 적극 수용하겠다는 의사를 밝히며 '통합과 협치'의 행보를 본격화했다.

이정선 예비후보는 이날 회견에서 민형배 특별시장 후보와 자신의 정책이 '지역사회 중심'이라는 공통된 철학을 공유하고 있음을 강조했다.

이 예비후보는 "민형배 후보자의 주권자 민주주의가 자신의 온마을 교육공동체는 결국 마을 전체가 아이를 함께 키워야 한다는 점에서 뿌리가 같다"며 3대 협치 과제를 제시했다.

구체적으로는 ▲'전남광주형 교육-자치 통합모델' 구축 ▲무한 책임 돌봄 ▲전남광주 교육-시정 타운홀 미팅 정례화와 시장 당선자와의 정례적인 '전남광주 교육 상생회의' 등이다.

그는 "통합모델을 통해 학교와 지역사회의 경계를 허물 것이다"며 "시청의 마을 자치 인프라와 교육청의 콘텐츠를 결합해 도시 전체를 배움터로 만들겠다"고 말했다.

이어 "김영록 후보의 '지역 간 교육 격차 해소' 공약을 적극 수용해 소외 지역 없는 평등한 돌봄 서비스를 제공하겠다"며 "주기적인 교육 상생회의로 선거 과정에서 제시된 여러 후보의 우수 공약을 검토하고 시정과 교육정책에 녹여내겠다"고 강조했다.

아울러 "선거 과정에서 나타난 민심은 갈등을 멈추고 오직 시민과 학생을 위해 하나가 되라는 명령"이라며 "민형배 특별시장 후보자와 손을 맞잡고 전남광주를 대한민국 교육의 표준이자 아이 키우기 가장 좋은 도시로 만들겠다"고 덧붙였다.

다만, 민형배 후보는 이번 교육협치 선언에 대해선 합의된 바가 없다는 입장을 밝혔다.

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민형배 후보는 "선거를 눈앞에 두고 교육 협치 선언을 하긴 아직 섣부르다"며 "따로 연락받은 적도 없고, 선거법 위반도 우려되는 사항"이라고 일축했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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