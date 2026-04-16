'당연한 일상, 모두 누리도록' 주제로

표창 수여 및 장애인 공연팀 축하 공연

광주 북구가 제46회 장애인의 날을 맞아 장애인에 대한 인식 개선과 권익 증진을 위한 대대적인 기념행사를 개최한다.

광주 북구청 전경. 광주 북구 제공 AD 원본보기 아이콘

16일 북구에 따르면 오는 20일 오후 북구청 일원에서 '당연한 일상, 모두가 누릴 수 있도록'이라는 주제 아래 장애 유무를 떠나 지역 주민 모두가 소통하고 화합하는 자리가 마련된다.

이날 오후 2시 북구청 3층 회의실에서 열리는 기념식에는 장애인 가족과 단체 관계자, 주민 등 300여 명이 참석할 예정이다. 행사는 장애 인권 헌장 낭독을 시작으로 장애인 복지 증진 유공자 표창 수여, 축하 공연 및 퍼포먼스 순으로 진행된다. 특히 장애인 공연팀의 통기타와 4중주 앙상블 공연이 펼쳐져 행사의 의미를 더할 계획이다.

기념식과 동시에 북구청 광장에서는 풍성한 부대행사가 열린다. ▲장애인 생산품 홍보 및 판매 ▲장애 편의시설 홍보 ▲수화 배우기 ▲건강 검진 ▲자활 먹거리 장터 등 30여 개의 다채로운 부스가 운영돼 주민들이 장애에 대해 올바르게 이해하고 편견을 해소할 기회를 제공한다.

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북구 관계자는 "이번 행사가 장애인과 비장애인이 서로의 차이를 존중하며 동행하는 사회로 나가는 소중한 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 장애인이 차별 없이 권리를 누리고 사회 구성원으로 당당히 살아갈 수 있도록 실효성 있는 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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