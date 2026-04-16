낙동강유역환경청이 여름철 태풍과 집중호우에 대비해 관계기관과 '2026 수해 대비 합동모의훈련'을 시행했다.

지난 15일 오후 경남 창원시 의창구 북면 낙동강 유역에서 펼쳐진 합동 모의훈련은 태풍과 국지성 집중호우로 낙동강 제방 비탈면이 유실돼 제방이 무너질 위험이 있는 상황을 가정해 진행됐다.

경남 창원시 의창구 북면 낙동강 유역에서 낙동강유역환경청이 관계기관과 수해 대비 합동 모의훈련을 펼쳤다. [사진제공=낙동강유역환경청] AD 원본보기 아이콘

훈련에는 낙동강유역환경청, 낙동강홍수통제소, 창원시청, 북면파출소, 공사 현장 관계자 등 100여명이 참여했다.

이들은 재난 대응 역량을 강화해 수해로 인한 인명과 재산 피해를 최소화하는 것을 목표로 자재 및 장비 동원, 응급조치, 관계기관 협업체계 등을 점검했다.

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신석효 낙동강유역청 직무대리는 "기후 위기로 집중호우가 빈번해지고 있다"라며 "신속한 재난 대응체계를 구축하고 관계기관과 긴밀한 협력을 통해 재난 발생 시 즉시 대응할 수 있도록 총력을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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