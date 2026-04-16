기장 연화해변 '반얀트리 부산 해운대'



오시리아 첫 최상위 럭셔리 브랜드 진입

'동해'가 시작하는 부산 기장군 오시리아 관광단지가 꾸준히 콘텐츠와 몸집을 불리며 확장 중이다. 그러나 해외 럭셔리 호텔 그룹이 자사 최상위 플래그십 브랜드를 직접 걸고 진입하는 사례는 지금까지 없었다.

'반얀트리 부산 해운대'가 그 공간을 처음으로 채운다. 반얀 그룹(Banyan Group)이 운영하는 12개 브랜드 중 가장 높은 럭셔리 등급의 반얀트리(Banyan Tree) 브랜드로 부산 기장 연화 해변에 회원제 휴양 호텔로 들어선다. 해외 호텔 그룹이 최상위 플래그십 브랜드를 직접 적용해 진입하는 것은 오시리아 조성 이후 처음인 셈이다.

반얀그룹(Banyan Group)은 기장 연화 해변 일대에 회원제 휴양호텔 '반얀트리 부산 해운대'를 조성 중이며 올해 10월 또는 11월 개장을 예고했다.

반얀트리 부산 해운대 조감도. AD 원본보기 아이콘

연화 해변은 오시리아 관광단지 최전면에 위치해 동해를 가장 가까이에서 조망할 수 있는 구간이다. 리아스식 해안 지형이 형성된 지역으로 자연경관이 그대로 펼쳐지는 입지다. 해당 부지는 오시리아 관광단지 마스터플랜 수립 당시부터 웰니스 특화 별장형 콘도 용지로 계획됐다.

타워형과 펜트하우스 179실, 별장형 단독 코스탈 빌라 16실 등 총 195실 규모로 조성된다. 객실은 3단 구조로 배치돼 위치와 층에 관계없이 동해 조망이 가능하도록 설계됐다. 모든 객실에는 개별 테라스와 프라이빗 풀이 포함된다고 시행사 측은 설명했다.

수영장은 리아스식 해안 지형에서 모티프를 적용한 인피니티풀과 해수와 담수를 함께 활용하는 풀로 운영된다.

식음시설은 브랜드 시그니처 레스토랑을 중심으로 구성된다. 태국 파인다이닝 '사프론'과 루프탑 다이닝 '버티고'가 포함된다. 두 시설 모두 반얀트리 글로벌 거점에서 운영되는 핵심 브랜드 레스토랑으로 국내 도입은 처음이다. 이와 함께 올데이 다이닝, 베이커리, 씨푸드 레스토랑, 풀바 등 다양한 식음시설이 들어선다.

동해 뷰를 품은 객실 풀. 원본보기 아이콘

시행사 루펜티스 관계자는 "스파 시설도 함께 조성되며 반얀트리 스파는 본사 교육을 이수한 전문 인력이 운영하는 프로그램으로 글로벌 스파 어워드 수상 이력을 갖고 있다"고 자랑했다.

부대시설로는 사우나와 피트니스센터, 실내 골프연습시설, 키즈 체험 공간 등이 마련된다. 반얀트리 라이프스타일 제품을 판매하는 공간도 포함된다.

연회와 행사 공간도 조성된다. 동해를 정면으로 바라보는 오션프론트 그랜드볼룸과 야외 채플이 마련돼 각종 행사와 웨딩 수요를 수용할 수 있도록 했다.

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이번 사업은 오시리아 관광단지 내 숙박시설 고급화 흐름과 함께 부산 동부 해안권 관광 인프라 확장의 흐름 속에서 추진된다. 글로벌 럭셔리 리조트 브랜드의 진입은 해당 지역이 체류형 관광지에서 고급 휴양 목적지로 확장되는 흐름을 예고한다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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