블랙핑크. YG엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 블랙핑크(BLACKPINK)의 '아이스크림'(Ice Cream) 뮤직비디오가 유튜브 조회수 10억회를 넘어섰다.

16일 YG엔터테인먼트에 따르면 이 뮤직비디오는 전날 오후 4시12분쯤 10억회를 돌파했다. 블랙핑크 통산 10번째 10억회 영상으로, K팝 가수 중 최다 기록이다.

'아이스크림'은 경쾌한 사운드의 팝 장르 곡이다. 블랙핑크가 시도한 귀여운 콘셉트에 팝가수 셀레나 고메즈가 참여했다. 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 13위에 오르며 당시 K팝 걸그룹 최고 순위를 기록했다. 곡은 8주 연속 차트에 머물렀다.

이 곡이 실린 정규 1집 '더 앨범(THE ALBUM)'은 미국 '빌보드 200'과 영국 오피셜 앨범 차트에서 각각 2위에 올랐다. 빌보드 200에서는 10주, 영국 차트에서는 7주 연속 이름을 올렸다.

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블랙핑크는 현재까지 조회수 1억회 이상의 영상을 50편 배출했다. 공식 유튜브 채널 구독자 수는 1억명을 넘어섰다. 전 세계 가수 중 처음이다. 누적 조회수는 417억회를 넘었다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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