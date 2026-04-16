안랩 "1분기 피싱 문자 절반 이상이 금융기관 사칭"
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올해 1분기 피싱 문자 절반은 출금 안내 등으로 불안감을 조성해 금융 계좌 정보를 빼앗는 금융기관 사칭 내용인 것으로 나타났다.
16일 안랩이 공개한 '2026년 1분기 피싱 문자 트렌드 보고서'에 따르면 올해 1분기(올해 1~3월) '금융기관 사칭'이 53.62%로, 피싱 문자 공격 유형 중 절반 이상을 차지했다. 대출 사기(18.72%), 정부·공공기관 사칭(8.49%), 텔레그램 사칭(7.95%), 구인 사기(5.69%), 택배사 사칭(2.74%) 등이 뒤를 이었다.
특히 금융기관 사칭과 대출 사기 유형은 직전 분기 대비 각각 9.38%, 205.15% 증가했다. 51.99% 감소한 정부·공공기관 사칭과 22.55% 감소한 텔레그램 사칭 유형과는 대조적인 모습이다. 안랩은 공격자들이 높은 수익을 기대할 수 있는 금융·대출 분야를 주요 타깃으로 삼고 있다고 분석했다.
피싱 시도 방식은 'URL 삽입'(81.36%)이 대부분이었지만, 직전 분기와 달리 모바일 메신저 유인, 전화 유도, 문자 유도 등으로 나뉘었다. 공격자는 다양한 채널을 병행해 탐지를 피하고 공격 성공률을 높이는 전략을 사용한다.
피싱 문자로 인한 피해를 예방하기 위해서는 ▲불분명한 발신자가 보낸 URL 클릭 금지 ▲의심스러운 전화번호의 평판 확인 ▲업무·일상에 불필요할 경우 국제 발신 문자 수신 차단 ▲스마트폰 보안 제품(V3 모바일 시큐리티) 설치 등 기본적인 보안 수칙을 준수해야 한다.
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안랩은 "이번 1분기 피싱 문자 동향은 직전 분기와 유사한 흐름을 보이며, 공격자들이 새로운 수법보다는 성공률이 검증된 방식을 정교화하는 데 집중하고 있다는 것을 확인했다"며 "오는 5월은 주요 기념일과 긴 연휴 등 시기적 특성을 악용한 다양한 피싱 시도가 증가할 것으로 예상되는 만큼, 청첩장 위장, 가족 사칭 등 익숙한 피싱 유형이라도 안심하지 않고 한 번 더 확인하는 습관을 가져야 한다"고 말했다.
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