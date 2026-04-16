제네시스 'GV60 마그마' 철학·스토리 경험한다
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제네시스 청주·수지, 특화 프로그램 운영
제네시스는 첫 고성능 모델 'GV60 마그마'를 고객이 직접 경험할 수 있도록 지역별 거점에서 '마그마 특화 프로그램'을 진행한다고 15일 밝혔다. 마그마에 대한 스토리와 세계관을 담은 다채로운 프로그램을 통해 고객들에게 마그마의 세계관을 경험할 수 있다.
제네시스 청주 마그마 특화 프로그램. 제네시스
제네시스 청주는 다음달 3일까지 마그마가 지닌 내면의 힘과 강렬한 퍼포먼스를 경험할 수 있는 전시를 진행한다. GV60 마그마 차량 및 고성능 부품과 컬러·소재·마감(CMF), 기상기어변속(VGS) 사운드 등을 체험할 기회를 제공하며, 마그마북 라이브러리와 콘셉트카 히스토리도 소개한다.
사전 예약 고객을 대상으로 커뮤니티 프로그램도 진행한다. 마그마에 대한 다양한 경험을 공유하는 토크 클래스와 마그마 전용 향 원료 및 제작 스토리 등을 나누는 조향 클래스, 뱅앤올룹슨과 협업한 사운드 큐레이션 프로그램, 명상·서예 클래스 등이다. '말티재' 등 충북 지역 명소가 포함된 110km 구간에서 고속 주행 성능을 두루 체험할 수 있는 GV60 마그마 시승 프로그램도 1일 1회 운영한다.
제네시스 수지는 이달 30일까지 특별전시를 통해 마그마 차량 및 고성능 부품, CMF, 마그마 컨셉 라이프스타일 컬렉션을 소개하고, 조향·명상 클래스 등 커뮤니티 프로그램과 제네시스 수지 일대 53km 구간을 운전하는 GV60 마그마 시승 프로그램을 운영한다.
제네시스 관계자는 "제네시스 마그마의 철학과 스토리를 경험할 다양한 기회를 제공해 고객과의 소통을 강화하겠다"고 했다.
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한편, 제네시스는 GV60 마그마 출시를 기념해 이달까지 GV60 마그마를 출고하고 이벤트에 참여한 고객 중 추첨을 통해 세계 최고의 내구 레이스인 '르망 24시간' 초청권(5팀)과 엑스 그란 베를리네타 콘셉트 1:18 스케일 모델(5명)을 증정하는 이벤트를 진행 중이다.
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