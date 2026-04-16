JK머티리얼즈, 세종공장 설치검사 통과…영업허가 신청 본격 착수

JK머티리얼즈(JKM)가 세종공장의 유해화학물질 취급시설 설치검사에서 적합 판정을 받으며 반도체 소재 생산을 위한 인허가 절차를 본격화했다. 회사는 이를 기반으로 영업허가 신청 단계에 돌입했다고 16일 밝혔다.

유해화학물질 취급시설은 가동에 앞서 반드시 설치검사를 통과해야 하며, 해당 결과는 영업허가 신청 시 핵심 제출자료로 활용된다. 이번 적합 통보는 세종공장이 실제 운영을 위한 필수 요건을 충족했음을 의미한다.

JKM은 다음주 중 금강유역환경청에 반도체 유해화학물질 제조업 영업허가를 신청할 계획이다. 영업허가는 관할 유역환경청이 담당하며, 설치검사는 한국환경공단이 수행한다. 회사는 적합 통보서를 포함한 관련 서류를 제출한 이후 후속 허가 절차와 함께 고용노동부 산하 안전보건공단의 공정안전관리(PSM) 심사를 순차적으로 진행할 예정이다.

회사 관계자는 "이번 적합 판정은 세종공장이 화학물질관리법상 중요한 관문을 통과했다는 점에서 의미가 크다"며 "영업허가 신청과 PSM 심사를 차질 없이 추진해 안정적인 생산 체계를 구축해 나갈 것"이라고 밝혔다.

이번 결과는 세종공장이 반도체 소재용 유해화학물질을 취급하는 생산시설로서 국가기관의 공식 검증을 받았다는 점에서도 주목된다. 단순 설비 구축 단계를 넘어 양산 준비 단계로 진입했다는 신호로 해석된다는 설명이다.

현재 JKM이 영업허가를 추진 중인 주요 품목은 반도체 제조 공정 중 약 40%를 차지하는 포토 공정 소재와, 후공정에 사용되는 패키징용 감광성 폴리이미드(PSPI), 폴리벤조옥사졸(PBO) 등이다. 관련 인허가 확보를 통해 첨단 소재 생산 기반을 단계적으로 확대해 나가고 있다.

세종공장은 반도체 포토 공정 핵심 소재 생산을 목표로 구축된 시설로, 이번 인허가 진척을 계기로 초고순도 반도체 소재의 상업화와 양산 체계 구축이 더욱 속도를 낼 전망이다. 이는 향후 고객사 평가와 납품 승인, 매출 발생으로 이어질 수 있는 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다.

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한편 JK머티리얼즈는 한울소재과학 한울소재과학 close 증권정보 091440 KOSDAQ 현재가 3,160 전일대비 190 등락률 -5.67% 거래량 624,025 전일가 3,350 2026.04.16 09:50 기준 관련기사 JKM, 'HBM·HBF' 등 AI 메모리 시장 대응 위한 '세종 캠퍼스' 준공 한울그룹 "김기원 전 삼성전자 부사장, 그룹 부회장으로 취임" 한울소재과학 “세종시, JKM 공장·시설장치 사용승인 허가” 전 종목 시세 보기 이 약 700억원을 투자해 조성한 사업이다. 회사는 지난달 세종 캠퍼스 준공과 함께 AI 반도체 소재 공급망 대응 및 양산 체제 구축 전략을 제시한 바 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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