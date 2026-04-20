남양주시, ‘유니세프 아동친화도시’ 인증 최종 관문 통과

7월 공식 인증 목표…주광덕 시장 직접 인터뷰 참여

아동 권리 보장·지속 가능한 정책 의지 강조

경기 남양주시(시장 주광덕)가 '유니세프 아동친화도시' 인증을 위한 최종 관문인 대면심의를 성공적으로 마무리하며 오는 7월 공식 인증 획득을 향한 9부 능선을 넘었다.

주광덕 남양주시장이 20일 시청 러닝N라운지에서 유니세프 한국위원회 주관으로 진행된 '아동친화도시 인증을 위한 대면심의'를 진행하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

남양주시는 20일 시청 러닝N라운지에서 유니세프 한국위원회 주관으로 진행된 '아동친화도시 인증을 위한 대면심의'를 마쳤다고 밝혔다

이번 심의는 유니세프 아동친화도시 인증을 위한 최종 평가 단계다. 시는 서면심의에서 제시된 보완사항을 중심으로 시의 정책 추진 의지와 실행력을 종합적으로 점검받았다.

시는 아동의 권리를 행정 전반에 반영하는 체계를 강화하고, 지속가능한 아동친화 정책 기반을 확립하는 데 중점을 두고 심의에 참여했다.

이날 심의는 화상회의 방식으로 진행됐다. 심의에는 주광덕 남양주시장과 시 여성아동과장, 유니세프 한국위원회 관계자 등이 참여했다.

여성아동과장은 시의 아동친화도시 추진 현황과 서면심의 보완사항을 발표했다. 이어 주광덕 시장이 단체장 인터뷰에 참여해 아동친화도시에 대한 시의 비전과 정책 방향을 설명했으며, 이후 실무진 면담으로 심의를 마무리했다.

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주광덕 시장은 "이번 심의는 남양주시가 아동의 권리를 실질적으로 보장하기 위한 정책과 행정체계를 갖추고 있음을 확인받는 자리였다"며 "앞으로도 아동이 안전하고 행복하게 성장할 수 있는 환경을 조성해 '아동친화도시 남양주'의 기반을 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.

주광덕 남양주시장이 20일 시청 러닝N라운지에서 유니세프 한국위원회 주관으로 진행된 '아동친화도시 인증을 위한 대면심의'를 진행하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

한편, 시는 오는 7월 유니세프 아동친화도시 최종 인증 획득을 목표로 후속 절차를 차질 없이 추진할 방침이다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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