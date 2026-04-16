경기도경제과학진흥원이 다음달 6일까지 도내 인공지능(AI) 산업 생태계 조성을 위한 '경기도 AI 멤버십 기업'을 모집한다.

이번 사업은 경기도가 조성 중인 AI 혁신클러스터를 기반으로 AI 기술을 산업 전환의 핵심 도구로 활용할 기업을 발굴하고, 사업 초기 인프라 부담을 낮춰 기업의 AI 도입을 촉진하기 위해 마련됐다.

모집 대상은 AI 기술 또는 서비스를 보유한 전국 기업으로 규모와 소재지제한 없이 참여가 가능하다.

경기도경제과학진흥원이 다음달 6일까지 도내 인공지능(AI) 산업 생태계 조성을 위한 '경기도 AI 멤버십 기업'을 모집한다. 사진은 포스터 AD 원본보기 아이콘

총 50개사 이상을 선정해 1년간 멤버십을 운영하며, 평가를 통해 연장 기회를 제공할 계획이다. 도내 기업에는 평가 시 가산점을 부여해 지역 기반 기업 참여를 유도한다.

경과원은 멤버십 프로그램을 통해 기업들이 단순한 AI 기술 도입을 넘어 산업 구조 전환과 신규 비즈니스 창출로 이어질 수 있도록 지원체계를 고도화하고, 이를 기반으로 기업 간 협력과 교류를 촉진하는 네트워크 형성을 추진할 계획이다.

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김현곤 경과원장은 "경기도 AI 멤버십은 기업이 별도 비용 부담 없이 혁신클러스터 인프라를 활용할 수 있는 프로그램"이라며 "AI 기술을 산업 현장에 적용하려는 기업이 유연하게 성장할 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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