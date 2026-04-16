홈케어 영역 확대

교원 웰스는 매트리스 중심의 홈케어 서비스를 욕실까지 확장하며 생활 밀착형 관리 솔루션 강화에 나선다고 16일 밝혔다.

홈케어 서비스는 홈케어 전문가가 매트리스 내부와 같이 평소 관리가 어려운 곳을 전문 장비로 케어해주는 서비스다. 그 일환으로 교원 웰스는 욕실 물때와 곰팡이 고민을 덜어주는 '웰스 코팅 365'를 출시하고 홈케어 영역을 확대했다.

'웰스 코팅 365' 관련 참고 이미지. 교원그룹 AD 원본보기 아이콘

웰스 코팅 365는 오염에 취약한 욕실을 홈케어 전문가가 직접 방문해 맞춤 장비로 코팅해 준다. 표면 이물질과 유막 제거부터 연마, 건조, 코팅 등 단계별로 욕실 위생을 체계적으로 관리한다. 코팅제는 무독성으로 안전성을 높였으며, 내열·내화학성이 우수해 위생 유지 효과를 강화했다. 시공 직후 대기 없이 바로 사용할 수 있는 것도 특징이다.

교원 웰스는 비데와 직접적으로 연결되는 도기를 중심으로 서비스를 시범 도입했으며 향후 세면대, 거울, 샤워부스 등 욕실 전반으로 코팅 범위를 확대해 나갈 계획이다.

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교원 웰스 관계자는 "최근 1인 및 맞벌이 가구 증가로 청소 부담을 줄여주는 솔루션에 대한 관심이 높아지고 있다"라며 "고객에게 건강한 삶을 제공하는 웰니스 브랜드로서 생활 전반을 아우르는 다양한 홈케어 서비스를 선보일 계획"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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