안전보건공단 경남동부, 양산 이마트서 시민 참여형 홍보… 존중 문화 확산

한국산업안전보건공단 경남동부지사가 고객응대근로자 보호를 위한 대국민 인식 개선 활동에 나섰다.

공단은 지난 15일 이마트 양산점 정문 일대에서 시민을 대상으로 '고객응대근로자 건강보호 캠페인'을 실시했다.

이 캠페인은 경남동부 안전문화실천추진단과 이마트 양산점 관계자들이 함께 참여해 진행, 일상생활과 밀접한 공간에서 시민들과 직접 소통하며 고객응대근로자 보호 문화 확산을 유도하기 위해 마련됐다.

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현장에서는 '당신의 말에서 당신이 보입니다'라는 메시지를 담은 현수막을 통해 고객응대 근로자 보호의 중요성을 알리고, 관련 홍보 물품을 배포하며 시민들의 공감과 참여를 끌어냈다.

심연섭 경남동부지사장은 "고객응대근로자는 우리 사회의 중요한 구성원으로 보호가 필요한 대상"이라며 "작은 배려와 존중이 큰 변화를 만든다는 인식이 확산하길 바라며, 근로자 보호를 위한 노력을 지속해 나가겠다"고 말했다.

한국산업안전보건공단 경남동부지사가 고객응대근로자 보호를 위한 '고객응대근로자 건강보호 캠페인'을 실시하고 있다.[사진 제공=한국산업안전보건공단 경남동부지사] AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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