인천시교육청은 계양테크노밸리 공공택지지구의 유아 교육환경 개선과 공교육 내실화를 위해 공립 유치원 2곳을 신설할 계획이라고 16일 밝혔다.

(가칭) 계양1유치원(동양동 454의2)과 계양2유치원(병방동 67의2)은 일반학급 15개, 특수학급 3개 등 18개 학급 규모로 2029년 9월 개원을 목표로 추진된다.

시 교육청은 이번 유치원 신설안이 최근 자체 투자심사를 통과함에 따라 계양테크노밸리 신도시 입주 시기에 맞춰 안정적인 유아 교육 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대했다.

계양테크노밸리 공공주택지구 조감도. 인천도시공사 제공 AD 원본보기 아이콘

계양테크노밸리는 2029년까지 계양구 귤현동·동양동·박촌동 등 335만1000㎡ 터에 1만7980가구 4만4000명을 수용하게 된다.

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인천시교육청 관계자는 "공립 유치원 2곳을 차질없이 개원해 계양신도시 유아 교육의 공공성을 강화하고, 학부모가 안심하고 아이를 맡길 수 있는 교육 환경을 조성하겠다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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