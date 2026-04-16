유럽 각국이 우크라이나의 군사용 무인기(드론)에 들어가는 부품을 생산하고 있으며, 우크라이나군의 전황이 악화하자 생산을 늘리고 있다고 러시아 국방부가 15일(현지시간) 주장했다.

타스 통신 등에 따르면 러시아 국방부는 자국을 겨냥한 공격에 쓰이는 우크라이나 드론을 생산하는 유럽 내 우크라이나 기업의 이름과 주소를 공개하며 이같이 밝혔다.

드론을 들고 있는 우크라이나 군인. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

러시아 국방부는 우크라이나 드론 생산 기업들의 지사가 영국 런던, 독일 뮌헨, 체코 프라하, 라트비아 리가 등 8개국에 있다고 주장했다. 구체적인 업체명과 공장 주소, 생산 품목 등도 밝혔다.

러시아 국방부는 "지난 3월 26일 여러 유럽 국가 지도부는 우크라이나군의 막대한 손실과 병력 부족 심화에 대응해 러시아 공격용 드론 생산 및 공급을 늘리기로 결정했다는 정보를 입수했다"며 "이런 결정은 유럽 대륙 전체의 군사·정치적 상황을 악화시킨다"고 주장했다.

러시아 국방부의 이번 발표는 우크라이나에 무기를 공급하는 유럽 국가들에 대한 경고 메시지로 보인다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 최측근인 드미트리 메드베데프 러시아 국가안보회의 부의장은 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에서 이 발표문을 공유하며 "드론 등 장비를 제조하는 유럽 시설들은 러시아군의 잠재적 공격 목표물이 된다"고 경고했다.

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한편 이날 조르자 멜로니 이탈리아 총리는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 만났다. 멜로니 총리는 "이탈리아는 우크라이나가 선도 국가로 부상한 드론 분야의 공동 생산에 큰 관심이 있다"며 "우크라이나와 방위 협력을 어떻게 강화할지 논의했다"고 밝혔다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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