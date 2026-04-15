국민성장펀드, 네이버 AI 인프라 사업에 4000억원 저리대출 공급
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데이터센터 증설·GPU 도입에 저리자금 제공
해외 AI 인프라 의존도 낮추고 국내 AI 생태계 강화
독자적인 AI 모델 고도화 지원…소버린 AI 역량 확보
국민성장펀드가 네이버의 인공지능(AI) 데이터센터 증설과 도입 사업에 3%대의 낮은 이자로 4000억원을 빌려주기로 했다.
연합뉴스
국민성장펀드 감독기관인 금융위원회는 15일 기금운용심의회를 열고 네이버 AI 데이터센터 '각 세종' 증설 사업에 총 4000억원의 저리 대출을 지원하는 안건을 의결했다고 밝혔다.
해당 사업은 네이버가 자체 거대언어모델(LLM)을 고도화하고 검색서비스에 AI를 도입하기 위해서 세종시에 있는 데이터센터를 증설하고 최신 그래픽처리장치(GPU)를 도입하는 사업이다.
네이버는 총 9221억원을 투입해 세종시 AI 데이터센터 '각 세종'을 증설하고 최신 GPU(그래픽카드) 서버를 도입하는 사업을 추진하고 있다. 총 소요되는 비용 중 5221억원은 네이버가 자체조달하고 4000억원의 자금을 국민성장펀드 첨단전략산업기금(3400억원)과 산업은행(600억원)이 3%대 저리로 제공한다.
앞서 금융위는 전날 국민성장펀드 '2차 메가프로젝트' 중 하나로 '소버린AI' 사업 지원방안을 밝힌 바 있다.
네이버는 금번에 신규 확보하게 되는 AI 인프라를 기반으로, 자체적으로 개발한 AI 모델(하이퍼클로바X)을 안정적으로 운영할 수 있는 시스템을 구축하고, 성능을 한층 고도화할 계획이다. 하이퍼클로바X는 네이버가 국내에서 오랜 기간 축적한 뉴스, 지도, 쇼핑, 블로그 카페 등 대량의 한국어 데이터를 바탕으로 다량의 한국어 학습데이터를 학습해 만든 AI 모델이다.
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금융위는 "국내 AI 산업이 글로벌 빅테크에 대한 의존도를 낮추고 자체적인 AI 주권을 확보할 수 있도록 국내 기업의 대규모 AI 데이터 센터 구축사업에 자금지원을 결정했다"고 밝혔다.
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